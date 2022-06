Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Spillet om Christian Eriksen er godt i gang.

Lige nu overvejer den danske stjerne, hvilke faktorer der vejer tungest, når han og familen skal træffe et valg om, hvor fremtiden skal ligge.

Han kom, så og sejrede i Brenford, men nu er han snart kontraktfri og kan vælge frit. Ifølge The Guardian skulle danskeren i løbet af denne uge have talt med både Manchester United og de gamle venner fra Tottenham.

På verdens førende fodboldmedie, The Athletic, har Jay Harris dækket Brenford tæt, og han fornemmer, at danskerklubben i London har set det sidste til manden, der fik kickstartet sæsonen, da den var gået helt i stå.

»For at være ærlig så ser det ud til, at han hælder mod et exit. Efter han sagde, han havde ambitioner om Champions League, så kan man både forstå og respektere den holdning,« siger Brentford-eksperten i podcasten The Tottaly Football Show, som The Athletic står bag.

Harris mener, at klubben var heldige at få lov at have Eriksen i den periode, men nu skal han have lov at gøre, hvad han vil, og ingen omkring klubben vil bære nag, hvis han vil videre til noget større.

»Brentford er en meget veldrevet klub, så de vil ikke sprænge lønrammen for at beholde ham. De har et loft, hvad angår det, som de kan tilbyde ham.«

»Men han er faldet godt til i den vestlige del af London, og jeg tror han har købt et hu her for nylig. Han har et godt forhold til Thomas Frank og en masse af de andre danskere, men jeg tror, at det er uundgåeligt, at han skal til en større klub.«