Christian Eriksen gjorde sig bemærket i danskerbraget mellem Parma og Inter.

Desværre - set med de røde og hvide briller - var det ikke på den gode måde. For landsholdsstjernen får stor kritik for sin præstation i søndagens kamp, som Inter ellers vandt 2-1.

Det viser et kig i de italienske medier, der ikke er begejstrede for danskeren efter kampen. Faktisk er han i den tunge ende af skalaen hos flere.

Hos Calcionews24 får Christian Eriksen karakteren 5. Det samme gør flere af holdkammeraterne, men mediet kårer danskeren til 'kampens flop'.

Også Gazzetta dello Sport giver danskeren en hård medfart efter en kamp, hvor det ikke var vanvittigt meget, der lykkedes for ham.

»Det var endnu et skridt tilbage for danskeren. Han kan ikke se lyset, han kan ikke gøre en forskel, og for Inter er der et problem i forhold til at finde de rigtige ideer. Det kørte ikke engang for ham med dødbolde,« skriver det italienske medie med henvisning til at sidstnævnte ellers plejer at være en af Christian Eriksens specialiteter.

Christian Eriksen får her karakteren 5 og bliver desuden 'kåret' som 'kampens værste'.

Hos X-Sport får danskeren også karakteren 5, og en del af begrundelsen lyder, at det 'nok ikke er den rigtige Eriksen', der var i aktion der.

Christian Eriksen (th.) havde det svært mod Parma. Foto: ELISABETTA BARACCHI Vis mere Christian Eriksen (th.) havde det svært mod Parma. Foto: ELISABETTA BARACCHI

I B.T fik Christian Eriksen karakteren 3 søndag aften. En karakter, der er langt under middel.

»Når den danske landsholds-styrmand endelig fik en afslutningsmulighed, så skød han med løst krudt, som havde den fugtige aften suget alt kraft ud af ham. Det kan kun - og skal også - blive bedre for Eriksen, hvis han skal smide følelsen, der omgiver ham om, at hans italienske eventyr foreløbigt har været ret uforløst,« lød begrundelsen blandt andet.

Christian Eriksen har allerede mulighed for at komme i aktion onsdag, hvor Inter møder Brescia i Serie A, der har 10 spillerunder tilbage af denne sæson.