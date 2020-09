Christian Eriksen har ingen intentioner om at forlade Inter efter en svær sæson, hvor træner Antonio Conte ikke har givet danskeren meget spilletid.

Det fortæller han i landsholdslejren forud for Nations League-kampen mod Belgien lørdag.

»Det er ikke noget, jeg har i tankerne overhovedet. Mine tanker er på landsholdet nu. Efter det har jeg tankerne på klubholdet og ser, hvad der sker med den nye sæson. Jeg har ikke nogen tanker om andet end at spille i Inter,« siger Eriksen og afviser, at han er i en anden klub, når transfervinduet lukker natten til 6. oktober.

»Jeg har stadig kontrakt i fire år, så jeg tror, jeg er der i et stykke tid endnu,« siger han.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Der har ellers været flere rygter i de italienske medier om, at Inter er klar til at sælge danskeren.

Det har i den grad knebet med spilletiden for danskeren, der i hele sin karriere har vænnet sig til at være fast starter i både Ajax og Tottenham.

Eriksen har dog ikke set nogen grund til at banke på Antonio Contes dør foreløbigt.



Han håber, han starter fra nul, når sæsonen starter op igen.

»Når et hold vinder, er der ingen grund til at spørge, hvorfor man ikke spiller. Det ved man. Man må kæmpe, så godt man kan til træning for at bevise, man skal have en chance. Når vi er nået til en finale i Europa League, kan jeg jo ikke bebrejde de andre spillere for ikke at gøre nok. Personligt vil jeg gerne spille så meget som muligt. Jeg må se, hvor vi er, når vi starter op igen. Og jeg føler, jeg er det rigtige sted,« siger Eriksen.



Du er ikke bekymret for din situation i forhold til, at Conte kigger nogle andre veje? Der er også rygter om, at Arturo Vidal skal til klubben, og alle de faktorer, du ikke selv kan styre?

»Præcis. Det er noget, jeg ikke selv kan styre. Det er jer, der skriver om de forskellige rygter. Der er intet officielt, jeg har i hvert fald ikke hørt noget.«

Er du så bekymret for, at du ikke kan styre en situation, hvor du er ude i kulden?

»Som fodboldspiller vænner man sig til det. Jeg kunne se, Martin Braithwaite blev spurgt om Messis trøjenummer, og det er også en historie, han ikke selv kan styre. Det er jer, der skriver. Det er ikke noget, jeg har noget at gøre med,« siger Eriksen.

Danskeren har selv svært ved at sætte fingeren på, hvad der er gået galt i den første tid i Inter.

»Jeg ved ikke, hvad der ikke har fungeret. Jeg har ikke været så afgørende, som jeg har været førhen med mål og assists. Jeg synes personligt ikke, jeg har spillet nogen dårlige kampe. Det har måske bare ikke været noget, der har været prangende,« lyder det fra den danske stjerne, der i år tabte en europæisk finale for anden sæson i træk.

Sidste år tabte Eriksen Champions League-finalen med Tottenham – og i år tabte Inter Europa League-finalen til Sevilla.

»Jeg ville selvfølgelig gerne spille mere. Jeg er kommet derned for at spille mere fodbold og vinde trofæer. Nu nåede vi en finale og tabte – for mit vedkommende igen. Det har været to grimme somre, hvad det angår,« siger danskeren, der har måttet vænne sig til et land, hvor fodbold betyder alt.

»Jeg er kommet til et fodboldglad land, hvor der bliver lavet mange analyser efter hver kamp. Det er italiensk. Det er liv og død hver kamp. Hvis du taber, er det helvede, vinder du, er det rigtig, rigtig godt. Der er intet indimellem. Som fodboldspiller lærer man at lukke de fleste ting ude og koncentrere sig om at spille fodbold og gøre det, man kan.«