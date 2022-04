Der var kærlighed i luften.

Brentfords Christian Eriksens skulle for første gang i karrieren op mod Tottenham, som han har spilelt over 300 kampe for, og han fik en sand heltemodtagelse.

Der var kram i spillertunnellen, stående applaus da han første gang søgte ned mod hjørnet med Spurs-fans, og så var der scenerne efter kampen.

Her viste Eriksen sin enorme klasse, da han igen vendte sig mod udeholdets fans, der for en stund glemte, at deres mandskab lige havde tabt et vigtigt skridt i top 4-racet.

You’re a class act, @ChrisEriksen8

Den danske playmaker gik målrettet mod udeholdets sektion, og der sad en mand i kørestol. Navnet er Martyn Wilson, superfan af Spurs og kæmpe Eriksen-tilhænger.

Han fortæller på Twitter, at han og hans far nåede panik-stadiet under Eriksen-mødet, for de havde intet, danskeren kunne skrive med, da de bad om en autograf på den medbragte trøje med hans navn og nummer bagpå.

'Jeg kan stadig ikke fatte det. Far kunne bare ikke finde noget at skrive med,' skriver han på Twitter, efter han er blevet overøst med lykønskninger. Selv rival-fans fra Arsenal har budt ind efter det smukke øjeblik.

'Det betyder alverden for mig.'

Foto: DANIEL LEAL Vis mere Foto: DANIEL LEAL

Tottenham delte selv episoden på deres kanalar og kaldte Eriksens gestus for klasse.

'Han er intet andet end en gentleman. En sand helt,' lyder det fra Wilson, der mødte Eriksen ansigt til ansigt for tredje gang i sin levetid.

Danskeren var endda tæt på at tage alle pointene fra opgøret, da hans flødefod serverede et mester-oplæg til Ivan Toney i kampens slutfase, men her stod stolpen i vejen for den ultimative jubel i Brentford.

Læs dommen over Eriksens opgør her - og læs hvad Tottenham-boss Antonio Conte ikke ville snakke om her.