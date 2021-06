Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har fået hård kritik for at sende Danmark i kamp ved EM lørdag aften, efter at Christian Eriksen havde haft hjertestop på banen.

På et pressemøde tirsdag formiddag gentog landstræner Kasper Hjulmand, at det danske hold kun fik de to muligheder at spille kampen mod Finland færdig lørdag aften eller genoptage den søndag klokken 12.

Tirsdag har Ritzau kontaktet Uefa med en række opfølgende spørgsmål ovenpå Hjulmands kritik, men Uefa har ikke mere at tilføje. Samme melding får B.T.

»Uefa har allerede kommunikeret bredt om emnet og vil ikke give yderligere interviews om sagen,« lyder det i et skriftligt svar til B.T. og en række andre danske medier.

Uefa udsendte mandag et svar på den tidligere fremførte kritik.

»Uefa er sikker på, at det behandlede forløbet med største respekt for den følsomme situation og spillerne. Det blev først besluttet at genoptage kampen, efter at de to hold ønskede at færdiggøre kampen samme aften,« lød det i en udtalelse fra Uefa til Reuters.

Den danske lejr har givet udtryk for, at man valgte at den mindst dårlige løsning ud af to dårlige valgmuligheder.