Plænen sejler i Parken.

Endnu en gang er den helt, helt gal med nationalarenaens græstæppe. Efter Suspekt-koncerten i september har banen nemlig været pinlig at se på for fodboldfans. Både i og uden for landets grænser.

For den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen har også bemærket, at Parkens underlag er blevet voldsomt kritiseret de seneste uger.

Det fortæller Manchester United-spilleren mandag til den fremmødte presse i Helsingør forud for de kommende EM-kvalifikationskampe.

Parkens plæne sejler. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Parkens plæne sejler. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Banen er rigtig ringe. Men det er jo desværre ikke noget nyt,« lyder det som det første fra Eriksen.

Ifølge FC København er der sket en fejl i behandlingsprocessen efter Suspekt-koncerten i september. Man har nemlig glemt at vande banen, lyder en del af forklaringen.

En forklaring, som Eriksen dog ikke lige havde hørt før:

»De har glemt at vande den? Der kan man bare se...«

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det tilbagevendende problem med græstæppet er dog ikke noget, der overrasker danskeren. For i alle de år, han har spillet på landsholdet, har han aldrig rigtig vidst, hvad han kom hjem til.

»Det er synd, men det er desværre ikke noget nyt. Der har altid været gode og dårlige perioder med den, mens jeg har været på landsholdet,« lyder det fra Christian Eriksen, inden han tilføjer:

»Jeg havde egentlig troet, de havde fået nogle dygtige folk til at holde styr på banen.«

Danmark møder Kasakhstan lørdag i EM-kvalifikationen i Parken.