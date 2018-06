Landsholdsstjernen Christian Eriksen rejser mandag til VM i Rusland kun en uge efter, at han blev far til en søn.

Den 26-årige midtbaneprofil er dog fuldstændig afklaret med situationen, og det samme er kæresten Sabrina.

»Sabrina har vidst det fra starten, og det har jeg også. Det er kun ham, der ikke ved, at jeg skal være væk, og han lægger nok ikke så meget mærke til mig i den første tid, så det er fint nok,« siger Christian Eriksen.

Tottenham-spilleren vil holde tæt kontakt med familien under VM, der for Danmarks vedkommende begynder på lørdag mod Peru.

Christian Eriksen i nærkamp med Hector Herrera fra Mexico.

»Det var da hårdt at køre væk til træning den anden dag. Men når man kommer lidt væk, så er der et mål forude. VM er noget jeg har lyst til og gerne vil. Så det er to ting, der passer sammen. Der er fin timing og dårlig timing, og jeg mener, at det her er fin timing. Jeg er glad for, at jeg skal til VM, men selvfølgelig er jeg ikke glad for at være væk fra ham og Sabrina. Men sådan er det,« siger Eriksen.

Lørdag aften hyldede han sin nyfødte søn, efter at han havde scoret det sidste mål i en 2-0-sejr over Mexico i den sidste testkamp før VM. Efter scoringen pegede Eriksen ned på sin ene støvle, hvor sønnens fødselsdato var indgraveret.

Fakta Truppen til VM i Rusland MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl



FORSVAR

Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Simon Kjær MIDTBANE

Christian Eriksen, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Michael Krohn-Dehli, Thomas Delaney og William Kvist ANGREB

Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Viktor Fischer og Yussuf Poulsen

Det danske landshold rejser mandag afsted til Rusland og hovedkvarteret i Anapa ved Sortehavet.

På lørdag skal holdet op mod Peru. Senere venter gruppekampe mod Australien og Frankrig.

