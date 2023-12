Der er få mennesker, der kan sætte sig ind i den grusomme og uhyggelige situation, at Tom Lockyer og hans familie står i lige nu.

En af de mennesker er den danske landsholdsprofil Christian Eriksen, der mandag givet sit besyv med, efter at Tom Lockyer lørdag faldt om med hjertestop, da Luton dystede med Bournemouth i Premier League.

Luton-anføreren blev hurtigt meldt ved bevidsthed og i stabil tilstand, og foreløbigt har klubben siden de positive meldinger bedt om ro omkring den 29-årige forsvarsspiller.

Eriksen udtrykker først og fremmest et håb om, at waliseren har det godt.

Tom Lockyer blev opereret i hjertet før denne sæson, men var hurtigt tilbage på banen og har spillet fast for Luton i Premier League.

»At han tager sig god tid, er rask og at hans familie er der for at støtte ham. Jeg krydser fingre for, at han har det godt,« siger Eriksen i et interview med The Sportsman på YouTube.

Eriksen blev genoplivet efter et hjertestop, da Danmark i sommeren 2021 dystede med Finland i Parken ved EM.

Danskeren fik indopereret en ICD-pacemaker og genoptog i starten af 2022 sin karriere efter et skifte fra italienske Inter til engelske Brentford. Lockyer skal tage sig god tid og lytte til lægerne, lyder rådet fra Eriksen.

»Hvis lægerne siger, at du måske skal lave noget andet, så respekter det.«

»I sidste ende afhænger det hele af, hvordan han har det, og hvad lægerne siger. Han skal tage sin beslutning sammen med sin familie, men han bør tage sig god tid og have fokus på sig selv,« siger Eriksen.

Lockyer kollapsede også i sidste sæson under Lutons oprykningsfinale mod Coventry 27. maj på Wembley. Han blev båret ud efter 12 minutter af oprykningsfinalen.

Dengang tilbragte Tom Lockyer fem dage på hospitalet, hvor han blev opereret i hjertet.

Efter operationen blev Tom Lockyer klarmeldt til denne sæson. Han spillede træningskampe i juli og august og har været en af stamspillerne for Luton i de seneste fire måneder.