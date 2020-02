Christian Eriksen skød frispark på overliggeren mod AC Milan og må vente lidt endnu på sit første Inter-mål.

Christian Eriksen var søndag få millimeter fra at score sit første mål siden vinterskiftet fra Tottenham til Inter.

I 4-2-sejren i lokalderbyet mod AC Milan ramte den danske midtbanespiller underkanten af overliggeren. Kort forinden var Eriksen blevet indskiftet med 20 minutter tilbage af kampen ved stillingen 3-2.

- Jeg rammer den, lige som den skal, og så alligevel ikke, for den gik ikke ind. Det bliver én, som jeg kommer til at drømme om og have mareridt over, fordi den ikke gik ind, siger Eriksen til Ekstra Bladet.

Danskeren vurderer, at det havde skabt ekstase, hvis forsøget havde resulteret i en scoring. Han føler, at Inters fans vil ham det bedste.

- Det havde været dessert på dessert på dessert.

- Det er jo nogle fans, som lever sig ind i det, følger med og er glade for, at jeg er kommet. Det kan jeg virkelig mærke. De skubber én i den rigtige retning og hjælper mig til at falde til hurtigere, siger han.

27-årige Eriksen har foreløbig ikke fået fuld spilletid i foreløbig tre kampe for Inter.

Det er der ifølge Inter-træner Antonio Conte flere årsager til.

- Når det gælder midtbanespillere, så er det mere kompliceret, fordi jeg altid har lagt planer og mønstre for bevægelserne både offensivt og defensivt.

- Christian ved meget om fodbold, han kan læse det, men han er heller ikke 100 procent fit endnu, siger Conte til Football Italias hjemmeside.

Med sejren over AC Milan deler Inter førstepladsen i Serie A med de forsvarende mestre fra Juventus. Begge hold har 54 point efter 23 spillerunder.

