Christian Eriksen er Brentfords bedste signing nogensinde, nærmest uanset hvilken fan man spørger.

Tilhængerne er henrykte og spændte, trøjesalget buldrer derudad, men alligevel er der ikke meget spor af dansk stjernestøv fredag, da B.T. gæster den vestlige del af London.

Danmarks mest omtalte fodboldspiller skal præsenteres for pressen, men helt ærligt – der er godt nok dødt i området omkring Brentfords splinternye stadion og dertilhørende fanshop.

Der løber et egern rundt i den lokale park, og beboerne hilser på postbuddet på de smalle gader.

Foto: PAUL CHILDS Vis mere Foto: PAUL CHILDS

Brentford er Premier League, og det er millioner – men det virker galakser fra Manchester City, Chelsea, og hvad de allesammen hedder, når man træder ind i fanshoppen en fredag formiddag.

Der skal faktisk ikke gå meget galt, før man går forbi ‘The Bees Supershop’, der egentlig mest af alt ligner et par containere stablet på hinanden iklædt et Brentford-tapet.

Butikken oser langt væk af Christian Eriksen, og faktisk er hans trøje den eneste spillertrøje, der troner i butikken. Men på nuværende tidspunkt er den eneste kunde den legendariske TV 2-kommentator Flemming Toft, der køber en souvenir med hjem.

Man skal dog ikke tage fejl af, at Eriksen-feberen raser i oprykkerklubben. Der er gratis Eriksen-tryk på udebanetrøjerne, trøjesalget er fløjet afsted, og man kan allerede købe t-shirts prydet med danskerens ansigt – uden at han har spillet et eneste minut endnu.

For danskeren er på alles læber. På taxachaufførens, der synes, at danskeren træffer en dybt egoistisk beslutning over for sin familie og modspillere ved at fortsætte sin karriere.

Alle andre end Christian Eriksen selv kommer til at være nervøse, lyder det. Men det er langtfra alle, der deler hans holdning.

»Christian Eriksen er klubbens bedste signing nogensinde. Alle er henrykt over at se ham tilbage i fodbold. Ikke kun Brentford-fans, men også United-fans, Liverpool-fans og Arsenal-fans. Alle er 100 procent bag ham. Alle ved, at han er et specielt talent,« siger Brian Hogan, der har været pubejer i området i næsten 19 år.

»De stats, han havde i Tottenham, hans afleveringer, de chancer, han skabte, hans mål. Brentford har hårdt brug for det her. Hvis han bare er nær så god, som da han var i Tottenham, så er det bonus. Også for Danmark med det VM, der kommer.«

Foto: PAUL CHILDS Vis mere Foto: PAUL CHILDS

Da B.T. senere på dagen vender tilbage til ‘The Bees Superstore’, er der dog kommet lidt mere aktivitet.

Et par fans skal have sig en Brentford-trøje – selvfølgelig med Christian Eriksens nummer 21 på ryggen. Det skal sæsonkortholderen Colin Reed ikke, men det gør ham ikke mere entusiastisk omkring Christian Eriksen.

»Det er virkelig fedt for Brentford. Han er en verdensklassespiller og kunne meget vel være det skud selvtillid, som vi har brug for, så vi kan redde os i Premier League,« forklarer han.

Man kan på ingen måde tyde på tilhængerne, at Christian Eriksens form egentlig er et stort spørgsmålstegn. Ingen aner, hvilken form den 29-årige dansker er i, og for mange bliver det svært at glemme helt, hvad der skete, sidst han var på en fodboldbane: Det frygtelige EM-kollaps mod Finland.

»Det, han var ude for sidste år, var meget alvorligt. Men med icd'en og lægeteknologien, man har i dag, er jeg sikker på, at der er blevet gjort nok til, at han er frisk nok til at spille,« siger Colin Reed.

»Holdet lader ham nok spille i en kortere periode, inden han får lov at starte på banen. Han kommer til at være klar. Ellers er jeg sikker på, at de ikke lader ham spille.«

Så du har ikke et snert af bekymring, den dag, du ser ham træde ind på banen igen?

»Nej, det har jeg ikke. Måske er der en lille smule omme bagerst i hovedet. Men jeg er sikker på, at det kommer til at gå godt. Jeg ser frem til det.«