Christian Eriksens overraskede torsdag formiddag samtlige lyttere og radiokanalen P3s to værter i programmet Danskerbingo, da han pludselig ringede ind.

I bedste Christian Eriksen-stil startede han med at flyve under radaren og blot hedde Christian, da han ringede ind. Men de to værter ville gerne høre, hvad personen, der pludselig ringede ind, hed til efternavn.

»Ja, jamen mit efternavn er Eriksen,« lød det i røret.

Og så gik det op for de to værter, hvem det var, de havde med. Eller i hvert fald troede de, at de vidste, hvem der var i den anden ende.

Christian Eriksen. Foto: NEIL HALL Vis mere Christian Eriksen. Foto: NEIL HALL

»Christian Eriksen, jeg ved meget lidt om fodbold, men jeg ved dog; du er Christian Eriksen, landsholdsspileren som spiller for Liverpool,« sagde den ene vært, inden den anden knækkede sammen af grin.

»Nej, det er ikke rigtigt,« grinede Eriksen i den anden ende.

Da det endelig blev slået fast, at Christian Eriksen altså spiller i Tottenham, så kunne han forklare, hvorfor han ringede ind.

For i programmet kunne man vinde en VIP-rejse til Liverpools møde med Tottenham, hvor Christian Eriksen altså med al sandsynlighed er på banen. Og derfor ville han gerne smide sin trøje fra kampen oveni rejsen.

Christian Eriksen i aktion mod Chelsea. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Christian Eriksen i aktion mod Chelsea. Foto: EDDIE KEOGH

»Jeg tænkte, at jeg kunne smide en trøje i puljen. Vinderen får min kamptrøje. Jeg tænker, det nu pudsligt lige er den kamp, så er trøjen også fra den kamp,« forklarede Eriksen.

Det er ikke første gang, at programmet bliver overrasket af en dansk landsholdsspiller.

Lige inden VM sidste år ringede Thomas Delaney ind, da programmet ledte efter en, der var farveblind. Først havde en lytter fortalt, at han havde haft svært ved at se forskel på Mexico og Danmarks trøjer, da han havde set en træningskamp mellem de to nationer.

Thomas Delaney fortalte derefter - fra lufthavnen mod Rusland og VM - at han også havde haft svært ved at se forskel på de to mandskaber. Selv fra banen, hvor han altså selv var i aktion.