Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Christian Eriksen har efter et langt forår endelig sommerferie, og mens han nu kan få slappet af med familien og hygge sig med sine kæreste, er der en ting, der stadig står et stort spørgsmålstegn ud for – fodboldfremtiden.

Landsholdsstjernen har kontraktudløb med Brentford om to ugers tid, og han skal nu finde ud, hvor han vil fortsætte med at spille fodbold, men det er ikke sådan lige til at træffe valget, erkender han.

»Det ved jeg ikke, der er mange kriterier, der er mange forskellige ting, der er inde over. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan træffe en beslutning. Fordi man måske mangler lige det sidste for at finde ud af, hvad man skal. Det er sgu svært at sige, hvad det bliver,« siger Christian Eriksen, der med sine meritter utvivlsomt har flere tilbud liggende foran sig.

Nu er spørgsmålet bare, om han venter på et af de tilbud, der kun kommer få gange i livet – selv for den bedste spiller i Danmark.

»Både og. Det er jo meget forskelligt. Man ved jo godt, at nogle gange går det hurtigt, hvis der kommer noget, andre gange går det langsomt. Det er ikke altid, vi er herrer over det selv. Det kommer også an på, hvad der er af klubber og muligheder. Så skal man ligesom tage en beslutning ud fra det. Men igen, det handler om, at jeg skal tage den bedste beslutning,« understreger Christian Eriksen.

Den 30-årige dansker ved på forhånd, at det bliver svært ikke at tænke på, hvor han skal spille efter sommerferien, når han nu skal bruge en masse tid med sin kæreste Sabrina og deres to børn.

»Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det. Det ved min familie også godt,« siger han, men pointerer så, at der lige nu - efter de fire Nations League-kampe med Danmark - står en ting øverst på to do-listen.

»Ferie. Sommerferie er det, jeg først og fremmest har nu, så det bliver en tid med familien og få ladt batterierne op, så må den beslutning komme, når den kommer,« forklarer han og tager os lidt med ind i ferieplanerne:

»Jeg skal ud og rejse og hygge lidt. Vi skal ud og bade lidt og blive lidt solbrune. Spise en masse god mad,« sig Eriksen og tilføjer så, at telefonen da vil være åben under hele ferien.

»Den er tændt trods alt. Men så kender jeg også min agent godt nok til at vide, at han ringer, hvis der er noget spændende, og hvis der ikke er det, så ringer han ikke.«