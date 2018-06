Christian Eriksen ser sig selv på minimum samme niveau som Kroatiens stjerne før søndagens ottendedelsfinale.

Anapa. Landsholdsstjernen Christian Eriksen ser sig selv på samme niveau som Kroatiens største profil, Luka Modric.

De to spillere kommer til at stå over for hinanden på søndag, når Danmark og Kroatien mødes i ottendedelsfinalen ved VM.

- Jeg anser ikke mig selv for at være dårligere end ham, siger Christian Eriksen direkte adspurgt, om han er bedre end Modric.

Assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson vil også pege på 26-årige Eriksen frem for den seks år ældre Modric, hvis han frit kunne vælge mellem de to midtbanespillere på sit hold.

Modric har dog et imponerende cv, der blandt andet tæller fire Champions League-titler med Real Madrid gennem de seneste fem sæsoner.

- Hvis man sætter de to spillere op mod hinanden, så vil jeg helst have Christian, for han er i mine øjne bedre, siger Tomasson.

- Eriksen er mere kampafgørende i form af mål, assist og andenassist (tredjesidste fod på bolden inden målet, red.), siger assistenttræneren.

Jon Dahl Tomasson fremhæver også Eriksens store løbearbejde og ukrukkede stil uden for banen.

- Han er en kæmpe holdspiller, han bruger enormt meget energi, og han løber enormt meget både højintenst og generelt meget. Han fungerer godt i gruppen og er en kæmpe stjerne.

- Nu kender jeg ikke Modric personligt, så jeg kan ikke sammenligne dem på det punkt, men Christian er en kæmpe stjerne, som altid tænker på holdet og ikke sig selv, siger assistenten.

Stod Jon Dahl Tomasson som købmand for en klub, så ville pengene også blive smidt efter Eriksen.

- Modric er en fantastisk spiller, han er super dygtig. Hvis man kigger på alderen, vil jeg helst investere mine penge i Christian, og jeg vil selvfølgelig også vælge ham, hvis jeg skulle vælge ham nu, siger han.

Selv om Christian Eriksen vurderer sig selv til at være på niveau med Modric, så har danskeren ikke vundet nær så mange store titler.

- Modric har vundet utrolig meget. Selvfølgelig har holdet i Real Madrid hjulpet ham, men han har spillet til en karakter på ti i hver sæson, han har været der.

- Det er en spiller, man nyder at se spille, og det bliver sjovt at spille over for ham. Jeg tror dog, at han er mere offensiv på landsholdet end på klubholdet, siger Eriksen.

Tottenham-danskeren er godt tilfreds med sit eget VM, selv om han ved, at forventningerne måske er endnu større.

Han lagde op til målet i 1-0-sejren over Peru i den første gruppekamp, scorede i 1-1-kampen mod Australien, inden pladsen i ottendedelsfinalen blev sikret med 0-0 mod Frankrig.

- Jeg har lavet et mål og en assist, og det er det, som det handler om. Jeg har været med til, og vi er som hold gået videre fra gruppen.

- I er blevet vant til, at jeg skal score i næsten hver landskamp. Jeg scorede ikke mod Frankrig, så der er selvfølgelig pres på i næste kamp.

- Jeg er kommet i en situation, hvor der er meget fokus på mig. Jeg hjalp også holdet mod Frankrig, hvor jeg kom til de chancer, som jeg skulle, men den gik ikke ind. Forhåbentlig går de ind mod Kroatien, siger Eriksen.

Søndagens ottendedelsfinale mod Kroatien spilles klokken 20 dansk tid.

