Christian Eriksen var efter tirsdagens sejr over Chelsea ikke meget for at kommentere rygter om sin fremtid.

Tottenhams danske stjerne, Christian Eriksen, måtte efter tirsdagens 1-0-sejr over Chelsea i Liga Cuppen svare på spørgsmål om sin fremtid.

Det skyldes ikke mindst, at han endnu ikke har underskrevet en ny kontrakt med London-klubben. Samtidig har flere store udenlandske klubber været nævnt som ivrige bejlere til Eriksens underskrift.

- Det er ikke noget, jeg tænker på. Jeg fokuserer på at spille fodbold, og der er mange kampe, man skal tænke på, og som skal vindes, siger Christian Eriksen til TV3 Sport efter tirsdagens kamp.

Blandt de klubber, der angiveligt har set sig lune på danskeren, er ifølge spanske medier de forsvarende Champions League-mestre, Real Madrid.

Foreløbig ligger der dog ikke noget konkret tilbud på bordet, og derfor ønsker danskeren ikke at forholde sig til meldingerne.

- Det er ikke første gang, at der har været rygter, og når aviserne skriver noget, så er det ikke noget, vi er herrer over, og hvis ikke der er noget konkret, så kommenterer jeg bare på rygter, siger Eriksen.

Christian Eriksens nuværende kontrakt udløber i sommeren 2020. Spanske medier har senest spekuleret i, at Real Madrid forventer at kunne købe Eriksen billigt, fordi der kun er kort tid tilbage af kontrakten med Tottenham.

Selv om interessen tilsyneladende er stor, så understreger Eriksen, at han stadig forhandler med Tottenham om en eventuel kontraktforlængelse.

- Jeg tror, folk ved, hvad jeg gerne vil, og jeg ved, hvad de (Tottenham, red.) gerne vil, og der er en fin dialog, så der er ikke noget der, siger Christian Eriksen.

Danskeren var tirsdag aften med til at slå Chelsea i semifinalen af Liga Cuppen. De to hold mødes i returopgøret på Stamford Bridge om to uger.

Han håber, at sejren kan give vind i sejlene til de kommende kampe.

- Først og fremmest er det et rigtig fint resultat. Fodboldmæssigt kunne det være bedre. Men det var en fin start, og det giver en masse selvtillid til de kommende kampe, siger han.

/ritzau/