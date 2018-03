Nærmest for meget selvtillid.

Sådan beskriver Christian Eriksen Tottenhams indstilling til returopgøret mod Juventus, hvor klubben på få minutter blev ekspederet ud af ottendedelsfinalen i Champions League.

»Jeg tror, at vi nærmest havde for meget selvtillid og tænkte, at det ikke kunne gå galt,« forklarer den 26-årige midtbanekreatør i et større interview med The Independent.

Øverst i artiklen kan du se Tottenhams seneste sejr i Premier League, da de besejrede Bournemouth 4-1.

På bare tre minutter gik London-klubben fra at være foran 1-0 til pludselig at være bagud 1-2, og dermed blev det heller ikke den her gang, at Christian Eriksen, Harry Kane og resten af Tottenham-mandskabet tog det store skridt i den europæiske turnering.

Christian Eriksen ærgrer sig over, at Tottenham måske troede for meget på, at de gik videre i Champions League. Foto: NEIL HALL

Tottenham havde ellers inden returopgøret i ottendedelsfinalen mod Juventus et rigtig godt udgangspunkt, efter at de spillede 2-2 i Torino, hvor Christian Eriksen var banens bedste spiller.

Her scorede danskeren også til slutresultatet 2-2, da han på frispark snød Juventus-målmanden Gianluigi Buffon og hamrede den i nettet. Dermed havde London-klubben med to udebanemål rigtig gode chancer for at gå videre, inden italienerne kom på besøg på Wembley.

Juventus udviste dog stor ro på trods af udgangspunktet og gjorde til sidst det onde ved det engelske Premier League-hold. Christian Eriksen ser derfor også med stor ærgrelse og frustration tilbage på opgøret.

»Jeg tror, at Juventus ventede på det. Vi var i en god position - nærmest en perfekt situation - til at gå videre. Vi ved, at de er mere vant til de store scener, og de behøvede ikke at være lige så meget på bolden,« siger han.

Danmarks absolut største stjerne er dog ikke i tvivl om, at holdet har lært af kampen og derfor også kommer tilbage endnu stærkere.

»Vi ved, at det i knockout-runderne af Champions league kan være blot tre minutter, der afgør det. De havde to skud og scorede to mål. Det er de tre minutter, hvor vi er nødt til at være endnu opmærksom på, at det ikke sker igen, så vi giver os selv en større chance for at gå videre.«

Christian Eriksen og resten af Tottenham-mandskab har dog stadig et trofæ i kikkerten. Lørdag gæster klubben nemlig Swansea, når de skal forsøge at spille sig videre til semifinalen i FA Cup’en.