Christian Eriksen og Simon Kjær kan stå over for hinanden i søndagens Milano-derby. Forfatter kalder Eriksens Inter-skifte for et signal om Serie A's fremgang.

De slumrende storklubber Inter og AC Milan er ved at vågne op, og den italienske Serie A dufter igen af tidligere tiders storhed.

Især efter Inters indkøb af Christian Eriksen, men også fordi Milan har hentet Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic.

Det mener idéhistoriker og forfatter Asker Hedegaard Boye, der blandt andet har skrevet om italiensk fodbold i bogen "Spillets forvandling".

- Det er meget sjældent, at en verdensklassespiller i sin bedste alder skifter til Italien. Så kan man diskutere, om Eriksen er verdensklasse, men man får en spiller, der har været en profil i Premier League i seks sæsoner.

- Det bliver betragtet som et signal om, at ligaen er i fremgang, siger Asker Hedegaard Boye.

Før Inter og Milan søndag mødes i et lokalderby, vurderer han, at Serie A har langt op til Premier League i England og Primera Division i Spanien, mens Bundesligaen i Tyskland er et mulehår foran.

Men sådan har det ikke altid været.

- Alle voksne italienere husker en tid, hvor man var størst, stærkest og bedst.

- Serie A var den ubetinget stærkeste liga i Europa op igennem 1980'erne og 90'erne. Omkring årtusindskiftet mistede ligaen terræn til Premier League og de største spanske og tyske klubber og senere også franske klubber.

- Italienerne syltede det kommercielle rundt om sporten. Selv de største klubber var meget dårlige og sene til at forstå, at man bliver nødt til appellere til folk udenfor Italien, hvis man vil være en stor klub.

- De største spillere og trænere søgte andre steder hen, og man nåede et nulpunkt i løbet af nullerne, forklarer Asker Hedegaard Boye.

I Italien skal klubberne lede længe efter de bedste spillere, fordi prisniveauet er skruet så højt op.

- De henter fra anden eller tredje hylde. Det gør de ikke, fordi de synes, det er sjovt. Det er det, de kan. Det er et tålmodigt samlerarbejde, der er i gang.

- Ligaen bærer stadig præg af, at det ikke er der, de allerbedste spiller. Undtagelsen er Cristiano Ronaldo i Juventus, påpeger Asker Hedegaard Boye.

Serie A har været i gang med et genoprejsningsprojekt i de seneste år, og det er ikke altid gået lige godt, fordi ligaen har problemer med vold på tilskuerpladserne og racisme.

- De seneste fem år har man oplevet en fremgang både økonomisk, sportsligt og prestigemæssigt. Det smitter af på spillernes syn på italiensk fodbold. I de sidste par år har vi set, at nogle af de store profiler gerne vil spille i Italien.

- Samtidig er man blevet i stand til at holde på sine spillere lidt længere end før i tiden. Den samlede kvalitet i ligaen er steget, siger Asker Hedegaard Boye.

Inter har ud over Eriksen hentet angriberne Romelu Lukaku og Alexis Sánchez samt kantspillerne Ashley Young og Victor Moses med erfaring fra Premier League.

- Det er morsomt med så mange tidligere Premier League-spillere i samme liga og klub. Det bliver lidt af den engelske kultur og det engelske sprog. Jeg er ikke den eneste, som ikke forstår alt på italiensk, siger Eriksen til BBC.

Eriksen ser frem til sit første Milano-derby.

- Det bliver første gang, jeg oplever det derby. Det bliver fedt, og forhåbentlig får vi vist, hvorfor vi er der, hvor vi er i tabellen. Jeg håber på at score og være vigtig, men det vigtigste er at vinde, siger Eriksen.

/ritzau/