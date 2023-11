De havde spillet et hav af kampe sammen. Men aldrig mod hinanden.

Altså, indtil for to uger siden, hvor de mødtes på ikoniske Old Trafford, da FC København gæstede Manchester United i Champions League.

Og derfor var det da også en helt særlig oplevelse for barndomsvennerne Christian Eriksen og Rasmus Falk, som for første gang i karrieren pludselig stod over for hinanden siden ungdomsårene i OB.

En oplevelse, der gjorde stort indtryk på Eriksen.

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Det gjorde landsholdsstjernen klart på tirsdagens pressemøde i Parken forud for onsdagens brag mellem de to klubber, da B.T. spurgte ham ind til det.

»Det var specielt, og så fik jeg også mulighed for at sparke Rasmus for første gang,« grinte United-danskeren, inden han fortsatte:

»Men det var specielt, for jeg har fulgt ham, siden vi spillede sammen som helt unge. Så det bliver sjovt at spille imod ham igen i morgen.«

Oplevelsen var ligeledes noget, der havde gjort indtryk på Rasmus Falk.

Dog ikke så meget, at de to barndomsvenner har været nødt til at vende det hele inden onsdagens opgør.

»Sidste gang havde vi et lille arrangeret Skype-møde inden, og vi skrev lidt sammen efterfølgende, men vi har ikke været i kontakt op til kampen her. Det er ikke sådan, at vi lige ringer sammen inden hver kamp,« forklarede Falk på tirsdagens pressemøde.

Et pressemøde, hvor FCK-træner, Jacob Neestrup, fortalte, at Parkens atmosfære vil føles som 100 gange vildere end på Old Trafford.

En påstand, som Christian Eriksen dog ikke helt var enig i.

Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig spillet mod FCK i Parken. Jeg har kun været her med landsholdet, og dér er der altid en speciel atmosfære, så det forventer jeg også i morgen. Men jeg ved ikke, om det lige er 100 gange vildere end på Old Trafford,« lød det fra danskeren, inden han afsluttede:

»Det bliver en sjov kamp, men hvis de føler, de er favoritter, så har de ret til det. Det er jo deres mening, og vi har vores. Vi går ind til kampen med selvtillid.«

Du kan følge onsdagens Champions League-brag i Parken live på bt.dk fra klokken 21.