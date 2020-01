Tottenham spillede 1-1 med Middlesbrough, og de to hold skal derfor mødes igen om avancement i FA Cuppen.

Efter uafgjort og et nederlag i de seneste to kampe havde Tottenham søndag en oplagt mulighed for at få en smule oprejsning, da London-klubben ude mødte Middlesbrough i FA Cuppen.

Men selv om modstanderen var fra næstbedste række, blev det ikke til sejr for Tottenham, der måtte nøjes med 1-1.

Dermed skal Christian Eriksen, der spillede hele søndagens opgør, og danskerens holdkammerater møde Championship-klubben igen, for at finde ud af hvem der skal gå videre til den traditionsrige pokalturnerings 16.-delsfinaler.

Efter en målløs første halvleg skulle der kun gå små fem minutter af anden, før bolden første gang fandt vej til netmaskerne.

Middlesbrough var kommet energisk ud fra pausen, og Ashley Fletcher sørgede for en overraskende føring til hjemmeholdet, da han efter en god aflevering i dybden prikkede bolden i mål via Tottenham-keeper Paulo Gazzanigas fod.

Det fik gæsterne til at hanke op i sig selv, og ti minutter senere var der igen lighed på måltavlen. Lucas Moura gjorde det til 1-1 på hovedstød efter et flot indlæg fra Serge Aurier.

Herefter stod der Tottenham på det hele. José Mourinhos mandskab sad tungt på bolden og pressede på. Det blev da også til et par gode scoringsmuligheder, men ind kom bolden altså ikke, og så endte det 1-1.

Bedre gik det for Tottenhams London-rivaler fra Chelsea. Frank Lampards tropper tog hjemme imod Championship-klubben Nottingham Forest, som blev besejret 2-0.

Callum Hudson-Odoi og Ross Barkley stod for målene. Andreas Christensen spillede hele kampen i Chelsea-forsvaret.

En tredje Premier League-klub fra London, Crystal Palace, røg søndag ud af pokalturneringen efter et nederlag til Wayne Rooney og Derby på 0-1.

Danske Kenneth Zohore endte som matchvinder for West Bromwich Albion, da klubben spillede sig videre med en 1-0-sejr over Charlton.

Danskeren sendte bolden i mål efter lidt over en halv times spil efter flot et-to-spil med Kyle Edwards.

Sheffield United måtte se sig presset af upåagtede AFC Fylde fra den femtebedste engelske række, da klubben søndag spillede sig videre. Premier League-holdet var foran 2-0, indtil Fylde reducerede til 1-2 med cirka et kvarter tilbage. Det blev dog ikke til flere mål i kampen.

/ritzau/