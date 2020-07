Antonio Conte var skuffet, meget skuffet. Og det fik Christian Eriksen og resten af Inter-spillere at høre.

I en hel time holdt træneren sine spillere tilbage i omklædningsrummet efter søndagens hjemmenederlag til Bologna.

Det rapporterer den italienske tv-rettighedshaver DAZN, der desuden supplerer med, at også Inters sportslige ansvarlige Beppe Marotta skulle have været til stede på det, der havde karakter af et krisemøde.

»Man kan kun evaluere sager ved at se dem i øjnene,« sagde Antonio Conte ifølge Yahoo Sports, da han endelig dukkede op til interviews efterfølgende:

»Jeg blev hentet til at skabe et vinderprojekt og igen vinde trofæer til Inter. Det sker tydeligvis ikke over natten, og flere ting efterlader også en bitter smag i minden. Man tror, at man er på ét niveau og stedet befinder man sig på et langt lavere niveau.«

Det hele lå ellers lige til højrebenet for Inter søndag aften. Holdet førte 1-0, var en mand i overtalt og fik så tilkendt et straffespark. Men det brændte Lautaro Martinez, og så gik det galt.

I stedet fik Bologna scoret ikke bare én, men to gange, og undervejs blev Inter også ramt af en udvisning. Og tabte altså 1-2.

Christian Eriksen blev i øvrigt flået ud ummidelbart efter gæsternes udlignende mål, og den danske landsholdsspiller fik dumpekarakter her hos B.T. for sin indsats i kampen.

Christian Eriksen (tv.) fik 75 minutter på banen mod Bologna. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Christian Eriksen (tv.) fik 75 minutter på banen mod Bologna. Foto: MIGUEL MEDINA

»Skuffelsen er enorm, i hvert fald hos mig. Jeg håber, at spilleren bare føler én procent af den skuffelse,« tordnede Antonio Conte.

Det er kun godt halvanden uge siden, at Inter ligeledes smed en sejr på hjemmebane, da det blev 3-3 mod Sassoulo. I løbet af hele sæsonen har holdet mange gange smidt en sejr mod slutningen af kampene.

Nu forlanger Antonio Conte en helt anden indstilling i de resterende otte kampe i Serie A. Og han kom med en slet skjult trussel til spillerne i truppen.

»Fra nu af skal vi alle bevise, at vi fortjener at være Inter. Ellers vil det være rigtigt at træffe andre beslutninger,« sagde træneren.

Inter ligger i øjeblikket på tredjepladsen i Serie A, men bagfra er Atalanta eksempelvis krøbet helt tæt på og nu kun ét point efter. I næste runde venter Verona.