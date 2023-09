Sidst, at Christian Eriksen stod overfor Finland i en fodboldkamp, er en dag, som fodbolddanmark aldrig vil glemme.

Men for hovedpersonen, der den 12. juni 2021 faldt om på Parkens EM-græs med et hjertestop, ja, der forholder det sig totalt omvendt.

Og derfor gør Eriksen sit for at holde tankerne på, at morgendagens møde med finnerne er en kamp som alle andre - og ikke en kamp mod det mandskab og de fans, der så ham falde om i Parken.

Det slog han fast, da en finsk journalist lørdag spurgte ind til gensynet med det finske landshold søndag.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Nej, jeg tror, at det er mere specielt for udenforstående, end det er for mig,« indledte Eriksen og slog så fast:

»Heldigvis har der været en masse kampe i mellemtiden, så for mig er det bare endnu en kamp - endnu en speciel kamp. Jeg ønsker at glemme alt det andet halløj, der er sket.«

Og Eriksen er jo, som vi alle ved, kommet videre på strålende vis.

Først med et stærkt halvår i Brentford, inden han skiftede til storklubben Manchester United sidste sommer.

De finske spillere sendte hilsner til Christian Eriksen, da de i kampen efter mødet med Danmark ved EM mødte Rusland. Foto: Lars Baron/EPA/Ritzau Scanpix

Dét comeback er noget, der luner hos nogle af de finske modstandere, der var på græsset i Parken og så Eriksens kollaps på nærmeste hold.

»Det er dejligt at se ham være tilbage på banen igen. Det var jo helt åbenlyst en hård dag for alle os, der var der.«

»Jeg har selv haft muligheden for at spille mod ham i England for måske et halvandet år siden, hvor jeg talte med ham og han fortalte, at han følte sig i topform. Det er godt ud for ham, han gør det godt, og det er jeg virkelig glad for,« fortalte den finske stjernespiller Teemu Pukki og tilføjede:

»Han er en virkelig stærk spiller og en stor trussel, der skal holdes nede, hvis vi vil have noget med fra kampen.«

Og netop dét noget kan sagtens være et enkelt point i søndagens kamp.

For den finske lejr slog lørdag fast, at man vil være mere end tilfreds med at snuppe et point hjemme mod gruppens favorit Danmark.

På den måde vil finnerne da også fortsat holde to point afstand til Danmark, der lige nu er nummer to i puljen.