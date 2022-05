I 2018 blev danskerklubben Brentford ramt af en tragedie.

Her døde Premier League-klubbens tekniske, Robert Rowan, af en hjertefejl i en alder af kun 28 år.

Og det er i den grad noget, Christian Eriksen, som i denne sæson har genoptaget karrieren efter sit hjertestop under EM i netop Bentford, kan identificere sig med.

Derfor tog den danske landsholdsstjerne sig forleden dag tid til at overraske deltagerne og de frivillige ved at dukke op til et mindearrangement for Rob Rowan, hvor primært unge kunne komme ind fra gaden og få lavet en hjertescreening.

»Jeg synes, det er en meget vigtig og sund ting at gøre, at man kan blive undersøgt af lægerne, så man kan undgå at blive ramt. De kan screene en for noget, som i mit tifælde, der pludselig kan ske, uden at man vidste det. Det er positivt,« siger Christian Eriksen til Brentfords hjemmeside.

»At lave en test i et par minutter og få alt ordnet, være sikker for din familie og for alle andre - det en meget positiv ting. Det er ikke kun for dig, det er for alle omkring dig,« lyder det videre fra den danske stjerne.

Eriksen var ledsaget af Brentford-træner Thomas Frank, som var i klubben, da Rowan døde, hvilket påvirkede alle i og omkring Brentford.

»Jeg bliver ret følelsesladet af at stå her i dag, for man tænker på Robs tragiske død. Det er en god måde at bevare mindet om en god ven. De her tests, der bliver lavet her i disse dage, kan måske redde et liv eller to,« siger den danske succes-træner.

Hjertescreeningen blev arrangeret af velgørenhedsorganisationen Cardiac Risk in the Young (CRY) i samarbejde med Brentford FC Community Sports Trust, som siden 2018 har samlet penge ind til hjertescreeninger og hjerteforskning.

»Det er rørende at mærke støtten fra fans og klubben og alle andre. Det kan hjælpe folk, som har de samme eller lignende hjertefejl, som ramte Rob,« siger Rob Rowans enke, Suzanne Rowan.