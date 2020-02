Christian Eriksen var millimeter fra at lave et bud på årets mål i Serie A, da han tordnede bolden på sammenføjningen efter et frispark langt udefra.

Efterfølgende snakkede han med TV 2 Sport om de følelser, der gik igennem ham, da han var tæt på at score sit første mål for sin nye klub - og så endda i Milano-derbyet.

»Så rammer jeg den lige, som den skal - og så alligevel ikke for den gik ikke ind, men det er i hvert fald en, jeg både kommer til at drømme og have mareridt om, fordi den ikke gik ind,« fortæller Christian Eriksen til TV 2 Sport.

Christian Eriksen startede ellers på bænken i opgøret mod Simon Kjærs AC Milan.

Christian Eriksen i aktion mod AC Milan. Foto: MARCO BERTORELLO

Fra sin plads på sidelinjen kunne Eriksen se sit hold komme bagud 2-0, blandt andet på grund Zlatan Ibrahimovic, der stod for både mål og assist i første halvleg.

Inter vendte dog opgøret 180 grader i anden halvleg, og da Eriksen kom på banen efter 72 minutter, stod den 3-2 til Inter.

Otte minutter senere fik danskeren chancen på frispark, hvor han fortæller TV 2 Sport, at han valgte at sparke direkte, selvom det var langt udefra, fordi hans holdkammerat Brozovic opfordrede ham til det.

Selvom bolden akkurat ikke gik ind, lykkedes det alligevel Inter at score endnu en gang, da Lukaku satte bolden i nettet til slutresultatet 4-2 dybt inde i overtiden.