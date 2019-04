Christian Eriksen scorede sejrsmålet efter 88 minutter, da Tottenham slog Brighton i Premier League.

Christian Eriksen blev den helt store helt, da Tottenham tirsdag aften vandt hjemmekampen mod Brighton med 1-0.

Efter 88 minutter tog Eriksen chancen fra distancen, og med venstre ben sparkede han sejrsmålet ind ved den ene stolpe.

Sejren betyder, at Tottenham ligger nummer tre i Premier League med 70 point for 35 kampe, mens Chelsea på fjerdepladsen har 67 point.

Derefter følger Arsenal og Manchester United med henholdsvis 66 og 64 point, men de har spillet en kamp færre.

Derfor var Tottenhams sejr vital i jagten på en slutplacering i top-4, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

Men Brighton, der ligger fjerdesidst, var en svær nød at knække.

Tottenham havde klart spilovertag, men Brighton byggede en velfungerende mur foran sit mål, og favoritten havde svært ved at trænge igennem.

Efter 19 minutter var et Christian Eriksen-frispark fra venstre ved at blive farligt. Det endte i et klumpspil, hvor Tottenham var tæt på at få helt åbne skud.

Kort inden pausen var Dele Alli endnu tættere på. Han tog bolden flot ned i feltet, men hans afslutning blev reddet.

Billedet fortsatte i anden halvleg, og 18 minutter før tid troede de fleste på stadion, at forløsningen indtraf.

Efter en dødbold afsluttede forsvareren Toby Alderweireld fra straffesparksfeltets bue. Hans afslutning ramte indersiden af stolpen og gik på tværs af målstregen, men uden at gå ind.

Man skulle altså helt frem til det 88. minut, inden danske Eriksen kunne juble over målet, der sikrede de tre point.

/ritzau/