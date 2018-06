Hvem skal afløse Zinedine Zidane, som har sagt op i Real Madrid? Det er lige nu et af de hedeste emner i europæisk fodbold.

Og det varmeste trænernavn i den forbindelse er Mauricio Pochettino, som efter fire successæsoner i Tottenham, sættes kraftigt i forbindelse med den store stilling i Real Madrid.

I et interview med den spanske sportsavis AS tager den argentinske succes-træner nu for første gang bladet fra munden i forhold til, om han er på vej til at forlade Christian Eriksens Tottenham til fordel for Kongeklubben.

Og svaret må give sved på panden i Tottenham-kredse, da det bestemt ikke kan tolkes som noget i nærheden af at være en direkte afsvisning af, at han er på vej væk fra Premier League-klubben.

Soccer Football - Premier League - Liverpool vs Tottenham Hotspur - Anfield, Liverpool, Britain - February 4, 2018 Tottenham manager Mauricio Pochettino celebrates with Christian Eriksen after the match Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: CARL RECINE Soccer Football - Premier League - Liverpool vs Tottenham Hotspur - Anfield, Liverpool, Britain - February 4, 2018 Tottenham manager Mauricio Pochettino celebrates with Christian Eriksen after the match Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: CARL RECINE

»Jeg lever i nuet, det er det vigtigste overhovedet. Jeg nyder det, der sker, og ting, der er bestemt til at ville ske, kommer også til at ske,« lyder det kryptiske svar fra Pochettino, som fortsætter på samme højtragende lomme-filosofiske niveau:

»Jorge Griffa (en tidligere træner, red.) fortalte mig engang, at jeg bare skal lade fodbolden føre mig afsted, og at jeg ikke skal prøve at ændre min skæbne.«

46-årige Mauricio Pochettino førte i den forgangne sæson Tottenham til en tredjeplads i Premier League, og har generelt imponeret stort med sin implementering af en offensiv og moderne spillestil i London-klubben, hvor en række unge og spændende profiler, herunder Eriksen, er blevet til store verdensstjerner.

Foto: DYLAN MARTINEZ Foto: DYLAN MARTINEZ

Derfor lå det da også til højrebenet, da Spurs-ledelsen for nylig tilbød Pochettino en lukrativ kontraktforlængelse, som argentineren har skrevet under på under lovning af, at klubben skal være aktive på transfermarkedet.

Men er der noget, der smadre enhver harmoni i en fodboldklub, så er det, hvis giganterne fra Real Madrid og deres klubpræsident Florentino Perez kommer med den store pengepung fremme og sætter det store lokke-spil i gang.

Med Zidanes overraskende exit fra Real Madrid - og klubbens interesse i Pochettino - ser det nu pludselig ud til, at Tottenham-boss Daniel Levy får en travl sommer på en helt anden måde, end han havde drømt om.

I et andet interview om Real Madrids interesse er Pochettino dog mere klar i sin nedtoning af rygterne.

»Når Real Madrid ringer, så skal man lytte til dem. Men i dette tilfælde er det ude af mine hænder. Jeg har lige skrevet under på en lang kontrakt med Tottenham, og jeg er meget glad her,« siger Pochettino til den spanske avis El Confidencial, ifølge Guardian.