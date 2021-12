B.T. Sport kunne i dag afsløre, at Christian Eriksen i al hemmelighed har trænet - med og uden bold - på OB's træningsanlæg i Odense.

Nu fortæller den danske fodboldstjernes agent, Martin Schoots, til TV 2 Sport, hvad årsagen til dette er.

»Christian arbejder med at komme sig, som en hvilken som helst anden, der havde oplevet, hvad han har, ville gøre,« siger Eriksens agent, Martin Schoots.

Agenten vil over for TV 2 Sport ikke komme nærmere ind på, hvordan planerne for fremtiden for Eriksen, som faldt om under sommerens EM med hjertestop, ser ud.

Foto: CHRISTIAN ERIKSEN Vis mere Foto: CHRISTIAN ERIKSEN

»Christian har en positiv, optimistisk og energisk karakter, men det er ikke tiden til at tale om fodbold endnu. Kun Christian bestemmer hvornår - og om det øjeblik kommer,« lyder det fra Eriksens hollandske agent..

Christian Eriksen er fortsat på kontrakt i den italienske storklub Inter, men det vides ikke i offentligheden, om den danske stjerne ønsker eller kan fortsætte karrieren efter den frygtelige hændelse i Parken i sommer.

Senest onsdag morgen trænede Eriksen dog i Ådalen i Odense, hvor Superliga-klubben OB hører til.

Her var den danske landsholdsspiller i selskab med en personlig træner, hvor der både blev lavet øvelser med og uden bold.

»Vi er rigtig glade for, at Christian Eriksen i disse dage holder formen ved lige på vores baner,« fortæller OBs sportschef, Michael Hemmingsen, til B.T.