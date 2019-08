Christian Eriksen er blandt de nominerede til årets midtbanespiller fra den seneste Champions League-sæson.

Den danske midtbaneprofil Christian Eriksen er med i kampen om at blive kåret som årets midtbanespiller for sine fine præstationer for Tottenham i sidste sæsons Champions League.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag i en pressemeddelelse.

Der er i alt tre nominerede til pladsen som bedste midtbanespiller.

Eriksen skal dyste om titlen med midtbanedynamoen Frenkie de Jong, som overraskende hjalp Ajax i semifinalen for herefter at blive solgt til FC Barcelona.

Den sidste nominerede er Liverpools anfører, Jordan Henderson, som sammen med sine holdkammerater kunne løfte Champions League-trofæet efter sejr over netop Tottenham.

Juryen består af trænerne fra de 32 Champions League-klubber samt 55 journalister fra de 55 medlemslande i Uefa.

/ritzau/