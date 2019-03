Det kan nogle gange være svært at mærke en kamp, når man sidder og arbejder imens. Andre gange er man slet ikke i tvivl om, at man lige har set noget, som vil blive husket de næste 10 år.

Danmarks 3-3-kamp mod Schweiz hører til blandt de sidste. Og det gjaldt også for Christian Eriksen.

»Jeg har aldrig været med til noget lignende som de sidste seks minutter,« lød det fra den danske 10’er.

Christian Eriksen var i den seneste kvalifikation manden, man skulle kigge mod, hvis Danmark skulle score. I vanvidscomebacket mod Schweiz havde Eriksen i stedet næstsidste og tredjesidste fod med i to af målene.

En ny situation - og også en god situation for Eriksen, der fandt plads til også at drille holdkammeraterne lidt.

»Det var dejligt, at der var andre, der også ville score i dag. Der var to debuterende mål, og Zanka laver sit andet, så det var dejligt, at der er andre, der byder ind. Jeg ville selv gerne have scoret på den ene - på flugteren, og den første chance er måske også større, end jeg egentlig troede,« siger Christian Eriksen.

Danmark var bagud 3-0 til Schweiz, da hjemmeholdet var så meget ovenpå, at man kunne skifte anfører Granit Xhaka ud til stående bifald. Men seks minutter før tid faldt det første mål så.

Sådan her oplevede Christian Eriksen det.

»Jeg når at kigge op på klokken, og den bliver ved med at stå på 40-tallet. Det gav lidt tro på det. Det første mål var lidt en bonus, og troen var der lidt, men alligevel ikke rigtigt. Da vi så scorede det andet mål, havde vi det sådan, at vi skulle nå den tredje. Det var der, følelsen var der.«

»Da vi så havde scoret den tredje, tænkte vi: 'Skal vi også gå efter den fjerde?'. Ej, vi måtte også lige bruge hovedet, for der var alligevel ikke lang tid tilbage. I sidste ende var det jo tilfredsstillende at få et point, men vi kan nok gøre det meget bedre, end vi gjorde,« siger Eriksen.

Danmark åbner med 3-3 mod Schweiz jagten på en EM-billet med et enkelt point. Men på den sværeste udebane mod gruppens hårdeste modstander. Derfor var der store smil hos de danske drenge.

»Det er et rigtig vigtigt point. Det er jeg sikker på. Det var vores første kamp, og de har spillet en. Så allerede nu ser det ud som om, vi allerede er efter i puljen, men vi har trods alt spillet en kamp færre end de andre. Det var fint at få et point i forhold til at få nul.«