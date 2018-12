Sport er også følelser. Og Inters Champions League-exit fik i den grad følelserne frem i det italienske. Det kom særligt til syne hos Inter-stjernen Mauro Icardis hustru, den kendte fodboldfrue Wanda Nara.

Det skete som resultatet af, at Inter med det skuffende uafgjorte resultat hjemme mod PSV Eindhoven ikke kvalificerede sig til videre avancement i Champions League.

For samtidig spillede Christian Eriksen og Tottenham uafgjort mod FC Barcelona, og det var nok for det engelske storhold i kraft af flest scorede mål de to indbyrdes hold i mellem.

Det var en kæmpe skuffelse for Inters fans og klubben, som ellers er i gang med en genrejsning mod tidligere tiders storhed.

Wanda Nara under Champions League-kampen mellem Inter og PSV Eindhoven. Foto: DANIEL DAL ZENNARO

Wanda Nara. Foto: DANIEL DAL ZENNARO

Dermed fik tårerne frit løb hos en tydelig knust Wanda Nara.

Argentinske Wanda Nara, som er tidligere model og en kendt mediepersonlighed i Italien og Sydamerika, blev gift med Mauro Icardi i 2014, og har siden da også været superangriberens agent.

Hun vakte opsigt, da hun i forrige måned udtalte, at Inter-topscorer Mauro Icardi er mindst lige så god en fodboldspiller som Cristiano Ronaldo, som er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller hele fem gange.

Tidligere har Wanda Nara været gift med en anden fodboldspiller, Maxi Lopez. De blev skilt i 2013, efter at Nara var faldet for den syv år yngre Icardi i en meget omtalt, offentlig og ganske hed romance.

Mauro Icardi kissemisser med fruen Wanda Nara i en kamp mod AC Milan. Foto: DANIEL DAL ZENNARO

Wanda Nara er gift med Inters farlige angriber, Mauro Icardi. Foto: MARCO BERTORELLO

Onsdag aften blev Champions Leagues gruppespillet færdigspillet, og alle 16 hold til 1/8-finalerne er nu på plads. Det ser sådan ud:

Gruppe-vindere:

FC Barcelona

Juventus

PSG

Bayern München

Manchester City

Borussia Dortmund

FC Porto

Real Madrid

Gruppe-toere:

Manchester United

Tottenham

Ajax Amsterdam

Roma

Atletico Madrid

Schalke

Lyon

Liverpool

Der trækkes lod til forårets knockoutkampe på mandag.