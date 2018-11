Christian Eriksen har prøvet noget nyt. Han sad på bænken en hel kamp, da Tottenham mødte Crystal Palace i weekenden.

Og det skete godt nok efter en periode med en skade, men den danske landsholdsstjerne havde alligevel hellere spillet.

»Hvis det var mig selv, der skulle træffe beslutningen, spillede jeg nok hver gang. Om jeg kunne mærke noget eller ej,« siger Christian Eriksen med et smil på læben.

For det er svært at sidde udenfor.

Christian Eriksen i aktion i Tottenhams Champions League-kamp mod PSV. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Christian Eriksen i aktion i Tottenhams Champions League-kamp mod PSV. Foto: DAVID KLEIN

»Som fodboldspiller vil man gerne spille hver kamp. Jeg har følt i mit hoved, at jeg gerne ville spille, men så lytter man til sin krop og siger, at det måske er meget godt, at man ikke spiller hver kamp med det samme efter en skade. Så jeg tror, det har været fint for min krop og mit hoved,« siger Christian Eriksen.

Mens Christian Eriksen har kæmpet for at komme tilbage fra den skade, der holdt ham ude af de seneste landskampe, har hans agent, Martin Schoots, arbejdet med en kontraktforlængelse til Eriksen i Tottenham. Der er halvandet år tilbage af den nuværende, og derfor er forhandlingerne i fuld gang.

Tror du, at dine kontraktforhandligner kan have noget at gøre med, at du har siddet ude?

»Det må du spørge træneren om. Jeg aner det ikke,« siger Eriksen, som sender al forhanlingssnak videre til agenten.

»Jeg har min agent til at tage sig af det, så jeg kan fokusere på at spille fodbold. Så ser vi i sidste ende, hvor det ender. Der har været dialog med Tottenham mange gange. Jeg kan ikke sige, om det er lige op over. Det må du spørge dem om.«

Christian Eriksen går med halvandet år af sin kontrakt tilbage ind i vigtige måneder nu. For det kan lyde som lang tid, men det kan samtidig også presse en klub til at sælge sine stjerner, hvis kontraktperioden ikke er lang.

Det er dog ikke et pres, som Eriksen har fornemmet endnu.

»Jeg har ikke følt, at de vil smide mig ud endnu,« siger han med et stort smil og bliver så mere alvorlig.

»Man er jo en forretning for klubben, men det er ikke noget, jeg har tænkt på.«