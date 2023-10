Rasmus Højlund fik uvurderlig hjælp af Christian Eriksen i sommer.

For den danske Manchester United-angriber modtog adskillige gode råd fra sin landsmand boligsituationen, livet i England og hverdagen i storklubben generelt, da han skiftede til 'De Røde Djævle'.

Christian Eriksen tog nemlig Højlund under sine vinger og inviterede ham hjem i privaten, da danskeren flyttede til det engelske i en rekordtransfer.

Det fortæller midtbanespilleren mandag i landsholdslejren i Helsingør forud for de kommende EM-kvalifikationskampe.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Vi har været ude og spise en enkelt gang. Og så ses vi jo i klubben hver dag. Rasmus har også været hjemme hos os, da jeg har prøvet at hjælpe ham, hvad jeg kunne. Men han er en moden fyr og ved godt selv, hvad han skal gøre,« lyder det fra Eriksen.

Landsholdsstjernen har dog stadig forsøgt at give sin nye klubkammerat råd i forhold til, hvor man som United-spiller helst skal bo i storbyen.

»Klubben har et setup til at hjælpe med alt det udenom, men jeg har selvfølgelig givet ham nogle råd i forhold til, hvor han kunne bo, og han har da valgt at bo tæt på træningsanlægget, så måske han har lyttet,« smiler Eriksen.

De to landsmænd har blot været holdkammerater i et par måneder, men Rasmus Højlund har allerede imponeret stort i det engelske med blandt andet tre mål i Champions League.

Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix

En bedrift, der dog ikke kommer bag på Christian Eriksen.

»Jeg er ikke overrasket. Rasmus er et klogt køb. Han passer ind i truppen, og så arbejder han hårdt. Han er kommet godt i gang, og alle de andre siger kun gode ting om ham. Men o.k., hvis det var dårligt, så var det nok heller ikke her, jeg skulle sige det,« griner fynboen.

På trods af den unge alder, så peger Eriksen alligevel på Højlunds modenhed som en helt afgørende faktor for succesen i storklubben.

»Han er meget moden, selv om han selvfølgelig siger nogle ungdomsting en gang imellem. Med hvad det er, det tør jeg ikke sige her (foran pressen, red.),« afslutter han.

Danmark møder lørdag Kasakhstan i EM-kvalifikationen i Parken.

Tre dage senere møder Kasper Hjulmands tropper San Marino på udebane.