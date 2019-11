Champagnesprøjtet var mindre. Glædesdansen knap så vild. Og øllene i natten givetvis færre.

Danmark skal til EM efter 1-1 i Irland, men sejrsrusen er mindre end for to år siden, hvor 5-1 til danskerne udløste billet til VM i Rusland. Det indrømmer Christian Eriksen gerne.

»Jeg nævnte det inde i badet, hvor jeg sagde, at det føles anderledes. Det gør det for os alle sammen, fordi det sidst var en kamp, hvor vi havde misset det først. Så der var meget mere på spil,« siger Christian Eriksen og uddyber.

»Men i sidste ende er det jo en lettelse, fordi vi også forventede, at vi skulle til en slutrunde, og hvis det glippede i dag, havde det været noget lidt andet. Det var lidt anderledes end for to år siden.«

Christian Eriksen efter EM kvalifikationskampen på Aviva Stadium i Dublin mandag den 18 november 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen efter EM kvalifikationskampen på Aviva Stadium i Dublin mandag den 18 november 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Danmark skulle helt hen til sidste runde i kvalifikationen, før EM var sikret. Det skulle det så på irsk grund igen, men denne gang var der altså også en selvfølgelighed over, at Danmark skulle blive blandt de to bedste i en gruppe med Schweiz, Irland, Georgien og Gibraltar.

»Der er stadigvæk glæde, men denne gang er der også en følelse af, at ‘vi har været der’. Og vi skal også derhen igen. Det var den selvfølelse, vi havde. Du kunne også se bagefter inde på banen, at det ikke var det samme som sidst, hvor alle løb rundt efter hinanden i stor eufori. Det var der ikke i dag.«

Fortæller det historien om det her landshold, at der er en forventning om, at I kommer med til slutrunder?

»Ja, bestemt. Vi regner selv med, at vi kan komme til slutrunder. Vi så puljen fra start, og vi vidste, at vi skulle gribe de muligheder, vi havde for at komme med til en slutrunde. Så er det kun en bonus, at mange af kampene også skal spilles i Parken. Men der er en forventning fra fans og os selv om, at vi skal med til slutrunder,« siger Christian Eriksen.

Danmark efter EM kvalifikationskampen på Aviva Stadium i Dublin mandag den 18 november 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark efter EM kvalifikationskampen på Aviva Stadium i Dublin mandag den 18 november 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Den danske midtbanekreatør var også selv mindre afgørende mandag aften i Dublin end tilbage i 2017, hvor det blev til tre mål og en kamp, han og danskerne næppe kommer til at glemme.

Nu ser han så frem til det EM på hjemmebane, som har givet de danske landsholdsspillere drømmende blikke i øjnene den seneste uge, når snakken er faldet på præcis det.

»Det bliver surrealistisk. Der er mulighed for tre kampe i Parken og i hvert fald to. Det er svært at sætte ord på, fordi det ligger ude i fremtiden. Følelsen ved ikke at skulle have været der, havde været meget hård,« siger Eriksen og går mareridtet igennem selv.

»At skulle se andre lande konkurrere i en slutrunde i Danmark uden selv at være med havde været utroligt hårdt. Så det er først og fremmest en lettelse, at vi er med. Hele opbygningen til en slutrunde er fed. Det er kun fedt, at vi også er en del af det. Det er kun fedt, at vi kan få danske fans og os selv med til en slutrunde.«