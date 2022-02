Det tegner til et længe ventet comeback for Christian Eriksen.

Forventningerne til den danske stjernes debut i Brentford-trøjen vokser så småt, efter han mandag brillerede i en venskabskamp mod et udvalgt hold fra skotske Rangers.

Det var et stort skridt mod ligaminutter for 30-årige Christian Eriksen, der ikke har spillet en officiel kamp siden hjertestoppet under EM-kampen mod Finland i sommer.

Christian Eriksen spillede mandag 78 minutter i træningskampen, som blev spillet bag lukkede døre, hvor danskeren leverede to assister i et opgør der endte med 2-2. Det skriver The Guardian.

Foto: DANIEL LEAL Vis mere Foto: DANIEL LEAL

Eriksen leverede sammen med Mathias 'Zanka' Jørgensen lidt danskermagi, da Eriksen curlede bolden ind i hovedet på 'Zanka,' der med lethed kunne heade bolden i mål.

Efter Rangers' Amad Diallo havde nettet to gange og bragt skotterne i front, sendte Eriksen et flot udført frisparket afsted, som Tristan Crama kunne sætte en berøring på og score til slutresultatet 2-2.

Det var Christian Eriksens anden træningskamp for Brentford siden den danske stjerne kom til klubben i slutningen af januartransfervinduet, da han forlod Inter efter gensidigt samtykke. Skiftet skyldes, at de Italien har regler der gør, at man ikke vil tillade ham at spille efter han har fået indopereret en ICD-enhed.

Hvis alt går efter planen kan Christian Eriksen gøre sit længe ventede comeback, når Brentford spiller mod Newcastle på Brentford Community Stadium lørdag.