Tottenham vinder 2-1 ude over Fulham på en scoring tre minutter inde i den forlængede spilletid af Harry Winks. Desværre for Tottenham måtte Dele Alli udgå med en skade.

Tottenham var godt på vej mod et pointtab, men tre minutter inde i tillægstiden blev Christian Eriksen og co. reddet.

Den unge midtbanespiller Harry Winks dukkede op i feltet og headede Tottenham på 2-1, som blev kampens resultat.

Dermed nåede Tottenham op på 51 point på tredjepladsen i Premier League, hvor Liverpool og Manchester City drøner derudad.

Soccer Football - Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur - Craven Cottage, London, Britain - January 20, 2019 Tottenham's Harry Winks celebrates scoring their second goal with Danny Rose and Georges-Kevin N'Koudou

Tottenham er fire point foran Chelsea på fjerdepladsen, mens både Arsenal og Manchester United er yderligere tre point efter i slaget om top-4.

Tottenham er hårdt ramt af skader og afbud på midtbanen og i angrebet i øjeblikket og måtte se Dele Alli humpe ud af opgøret i anden halvleg.

Værst ser det ud med topscorer Harry Kane, der med en ankelskade forventes ude i op til to måneder.

Den oplagte erstatning er sydkoreanske Son Heung-min, men han deltager i Asian Cup i resten af måneden, og Fernando Llorente var i angrebet.

Tottenham Hotspur's English midfielder Dele Alli (R) receives medical attention as he holds his leg after appearing to pick up an injury during the English Premier League football match between Fulham and Tottenham Hotspur at Craven Cottage in London on January 20, 2019.

Llorente brillerede med et selvmål efter 18 minutter i en rodet forestilling, hvor Fulham var farligst og kom foran 1-0.

Hjemmeholdet havde nyerhvervelsen Ryan Babel med, og den 32-årige offensive spiller var en forstærkning og gav det nedrykningstruede hjemmehold flere våben i kontraspillet.

Llorente fik en stor hovedstødsmulighed kort efter, og alt initiativet blev efterhånden overladt til gæsterne, som havde bolden hele tiden uden at skabe chancer.

Fulham fik dog lagt et pres kort før pausen, og Aleksandar Mitrovic fik en scoring til 2-0 annulleret korrekt for offside.

Soccer Football - Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur - Craven Cottage, London, Britain - January 20, 2019 Tottenham's Christian Eriksen shoots at goal

Efter pausen slog Eriksen så til med sit speciale.

Efter skidt forsvarsspil af Fulham, sendte Eriksen en perfekt bold ind i hovedet på Dele Alli, som headede gæsterne på 1-1.

Danskeren afsluttede uheldigt kort efter og blev blokeret, og Danny Rose hamrede bolden på overliggeren.

Opgøret blev mere og mere intenst og nærkampene sydede af rivaliseringen mellem klubberne.

Specielt Fulhams Mitrovic havde svært ved at tøjle temperamentet og agerede bistert i enhver situation, og Llorente misbrugte en enorm hovedstødschance.

Det lignede derfor et pointtab, men det ændrede Harry Winks altså på med sit sene sejrsmål.

/ritzau/