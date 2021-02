Inter stormer mod guldet. Og det har Christian Eriksen en stor del af æren for.

Den danske midtbanestjerne har i de seneste uger spillet sig ind i varmen hos træner Antonio Conte i Inter, og det er en af årsagerne til, at den italienske storklub er stukket fra konkurrenterne i toppen af Serie A.

Det mener skribenten Francesco Sessa, som i en stor analyse i den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport skriver, at Eriksens indtræden i startopstillingen hos Inter har givet holdet en ekstra trumf.

»Contes seneste ændring kan vise sig at give triumfen. Eriksen på midtbanen har ændret styrkeforholdet og har givet Inter noget ekstra i mesterskabskampen,« skriver avisen.

Den italienske stjernetræner har kæmpet med at få Eriksen til at fungere på Inter-mandskabet gennem hele 2020. I januars transfervindue pegede alt på, at den danske landsholdsstjerne skulle væk fra Inter, men han blev ikke solgt.

I de seneste uger har Conte så arbejdet med at knække koden i forhold til at få Eriksen til at sprudle, hvilket blandt andet kastede en suveræn 3-0-sejr af sig til Nerazzurri i topkampen mod AC Milan i sidste weekend.

Eriksen har fundet sig til rette i en tremandsmidtbane side om side med Marcelo Brozovic og Nicolo Barella, hvilket giver masser af frihed til den knivskarpe angrebsduo med Romelu Lukaku og Lautaro Martinez.

»Da han efter lockdown spillede som 10er, Eriksens på papiret bedste plads på banen, fejlede eksperimentet: Der var mindre balance, Lukaku og Lautaro kom for langt fra hinanden, og Eriksen var ikke afgørende,« lyder det i analysen:

»Men nu er Inter tilbage i en 3-5-2-opstilling, hvor Brozovic og Eriksen har fundet en god balance på midten, Barella kan skyde frem uden at ødelægge Lukakus og Lautaros samarbejde, og Eriksen ved, hvornår han skal gå med frem, og hvornår han skal holde igen. Det hele synes at køre perfekt.«

Efter sejren over AC Milan ligger Inter lunt i svinget til at vinde klubbens første Serie A-titel siden 2010. Eriksens mandskab fører ligaen med fire point ned til AC Milan.