Christian Eriksen fik lørdag en velkomst, han nok sent vil glemme.

For da den danske landsholdsstjerne blev skiftet ind til sin uofficielle debut for Manchester United i testkampen mod Atlético Madrid i Oslo, rejste hele stadion sig op og klappede af ham.

En gestus, der da også blev bemærket af landsholdskollegaen Daniel Wass.

»Han fortjener det,« lød det fra den danske Atletico Madrid-spiller til VG efter kampen.

Og han blev da også bakket op af holdkammeraten João Felix, der ligeledes hyldede Eriksen efter debutkampen.

»Jeg er glad på hans vegne, og det tror jeg, alle er,« siger han ifølge det norske medie.

Det var lørdag eftermiddag på Ullevål Stadion i Oslo, at Christian Eriksen kom på banen til stående klapsalver og kæmpe jubelbrøl.

Den danske stjerne kom ind i det 69. minut i stedet for Anthony Martial ved stillingen 0-0.

Og her var det endda tæt på, at Eriksen kunne notere sig for sin første assist i United-trøjen, da han slog et hjørnespark ind i feltet, hvor Harry Maguire kom først og med lethed burde have stødt læderet i nettet på et hovedstød.

Englænderen brændte dog den store chance.

30-årige Christian Eriksen skrev i midten af juli under på en treårig kontrakt med Manchester United efter et halvt år i Brentford.

Testkampen endte med en 1-0-sejr til Atlético Madrid på et mål af netop João Félix sent i 2. halvleg.