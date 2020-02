Det har været lige ved og næsten for Christian Eriksen.

Men torsdag aften skete det så. Den finurlige fynbo kom endelig på scoringstavlen for sin nye klub Inter i 2-0-sejren over bulgarske Ludogorets i Europa League.

Efter 71 minutters spil kombinerede det italienske mandskab sig igennem værternes defensiv, inden Romelu Lukaku til sidst kunne lægge bolden til rette for danskeren, der resolut bragede bolden i kassen til 1-0. Du kan se målet øverst i artiklen.

Og generelt var det faktisk en stærk præstation af Inters nye danske stjerne, der for første siden gang siden 2. februar var en del af startopstillingen.

Efter opgøret er Christian Eriksen således blevet tildelt den bedste karakter af alle i den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, hvor han sågar også er på fredagens forside.

Han får karakteren 7,5 ud af 10 med følgende kommentar med på vejen:

‘Et mål og et skud på overliggeren. Forudser spillet i de øjeblikke, der skaber forskellen. Når det kommer til stykket, er det Christian mod Cristiano, hvis Conté er enig,’ skriver de med henvisning til, at hvis den italienske træner bruger danskeren, så er det kun Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo, der kan kæmpe med at være ligaens bedste.

Han scorer dermed højere end spillere som Romelu Lukaku og Victor Moses, der begge får 7, mens Alexis Sanchez scorer 6,5.

Foto: NIKOLAY DOYCHINOV Vis mere Foto: NIKOLAY DOYCHINOV

Bladrer man igennem den italienske sportsavis dagen derpå, så er der også masser ros til Christian Eriksen.

‘Danskeren var hovedpersonen i udekampen, og han havde alt spotlyset på sig,’ skriver La Gazzetta dello Sport blandt andet.

Men modsat de rosende passager i avisen er det ikke en helt lige så rosende ord, der kom ud af Inter-træner Antonio Contes mund.

Han prikker fortsat til sin nye danske stjerne angående hans fysik, ligesom han også gør det klart, at han forventer endnu mere af ham.

Foto: STOYAN NENOV Vis mere Foto: STOYAN NENOV

»Jeg er glad på hans vegne. Mål giver altid selvtillid. Christian skal bare arbejde på at komme tilbage i topform, at finde tilbage til det storspil, han viste på sine bedste dage i Tottenham,« siger Conte til klubbens hjemmeside og fortsætter:

»Han kan endnu mere, end det vi så i aften (i aftes, red.), men vi er glade, fordi vi ved, hvad han giver os. Uanset hvad fokuserer jeg på, hvad der er bedst for Inter, så jeg vil bruge ham på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt.«

Romelu Lukaku gjorde det til 2-0 dybt inde i kampens overtid på et straffespark, og dermed har Inter et godt udgangspunkt inden returkampen i Milano i næste uge.

Inden da skal de i ilden i Serie A, når de søndag får besøg af Sampdoria.