Christian Eriksen bor ikke længere 200 meter fra Simon Kjær i Milano.

Men båndet mellem de to mænd har aldrig virkede stærkere end nu, selvom Christian Eriksen for nylig er flyttet til London og har skrevet under med Brentford for det kommende halve år.

»Jeg havde et rigtig godt forhold til Simon i forvejen, men det er kun blevet stærkere efter det, der er sket. Han var jo den første, der var henne at tage initiativ efter det skete (hans kollaps, red.), selvom jeg ikke selv oplevede det,« sagde Christian Eriksen, da han blev præsenteret for pressen fredag.

Simon Kjær er blevet hyldet over hele kloden for at have taget affære 12. juni 2021, da hele fodboldverdenen holdt vejret, da Christian Eriksen faldt om mod Finland.

Christian Eriksen blev præsenteret for pressen fredag. Foto: Matt Dunham

Den danske anfører var den første ovre ved Christian Eriksen, og det er langtfra sikkert, at den nye Brentford-spiller havde været her i dag, hvis ikke det var for Simon Kjær.

»Det har betydet rigtig meget for mit forhold til ham,« fortæller Christian Eriksen.

»Jeg vil for evigt være taknemmelig for, at Simon var der. Simon er en mand, jeg altid kommer til at snakke meget med. Også selvom vi ikke bor i samme by mere.«

Lørdag er det præcis otte måneder siden, at Christian Eriksen nær mistede livet på Parkens græstæppe. Siden da er der løbet mange tanker gennem hovedet på midtbanespilleren.

Kunne han overhovedet spille fodbold igen? Hvis ja, kunne han så blive lige så god? Og hvad siger familien – hvordan ville de have det med, at han genoptog sin fodboldkarriere?

»Bestemt har det fyldt hos mig, hvorvidt min familie har været bekymret omkring mit comeback. De har været meget inde over det, men de har også vidst meget tidligt, at jeg gerne ville spille fodbold igen, hvis ikke der var nogen risiko ved det. De har været meget støttende og meget afklaret,« siger Christian Eriksen.

Blandt andet har hans forlovede, Sabrina, parrets to børn og resten af den nære familie været en del af grunden til, at den tidligere Inter-spiller ikke vendte hurtigere tilbage til fodbold.

»Familien var en af årsagerne til, at jeg lavede så langt og grundigt et program med at få tjekket alt. Alt skulle vendes og drejes for at være på den sikre side,« siger Christian Eriksen.

»Noget af det første, jeg talte med min læge om dengang, var, at mit hjerte også skulle være godt om 40 år. Ikke kun nu. Det handler også om fremtiden.«

Brentford møder Crystal Palace i Premier League lørdag, men Brentfords danske træner, Thomas Frank, har allerede varslet, at det bliver uden Christian Eriksen.