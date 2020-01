Christian Eriksen bliver højst overraskende ved med at få spilletid på trods af intense rygter om et skifte til Inter.

Onsdag valgte Tottenham-fansene sågar at håne den danske stjerne, da han fik han lidt over en halv time i Tottenhams 2-1 sejr over Norwich.

Det skriver Daily Mail, ligesom The Mirror også beretter om buhråb, da fynboen blev skiftet ind.

De tre point luner i London-klubben, der inden opgøret var uden en sejr i fire kampe.

Men det holdt hårdt mod bundproppen , der bed godt fra sig, og Tottenham måtte vente til ti minutter før tid, før Son Heung-min fik scoret til 2-1, som blev slutresultatet.

I første halvleg havde Dele Alli bragt det skrantende Tottenham-mandskab foran med holdets første ligamål i 2020.

Den offensive midtbanemand satte syv minutter før pausen foden på et præcist, fladt indlæg fra Serge Aurier og sørgede for første halvlegs eneste scoring.

Christian Eriksen var, præcis som manager José Mourinho annoncerede på tirsdagens pressemøde, en del af Tottenham-truppen, men var på ny anbragt på bænken fra kampens start.

Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Foto: ADRIAN DENNIS

Her tilbragte han den første time, inden han blev sendt på banen som afløser for Érik Lamela.

Eriksen havde dog kun været i aktion i otte minutter, før Tottenham kom i knibe, da Ryan Sessegnon kom for sent med et indgreb og nedlagde Norwich-backen Max Aarons i feltet.

Teemu Pukki udlignede fra 11-meter-pletten med et spark, som tilbagevendte Hugo Lloris i målet var tæt på at klare.

Da var Tottenham på vej mod en ny skuffelse, men blev reddet af et lidt tilfældigt mål.

Alli blev spillet fri i højre side af straffesparksfeltet, men hans flade indlæg ramte en Norwich-spiller på benet, og bolden boblede hen over både forsvarere og målmand.

Ved bageste stolpe stod Son Heung-min og kunne let sende kuglen i nettet og sikre tre tiltrængte point.

Med sejren er Tottenham seks point efter Chelsea, der ligger på fjerdepladsen, som giver adgang til næste sæsons Champions League.