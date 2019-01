Christian Eriksen har ad flere omgange været rygtet til FC Barcelona. Men nu tyder alt på, at storklubben vælger franske Adrien Rabiot som manden, der skal forstærke midtbanen.

Paris Saint-Germains 23-årige midtbaneprofil tiltræder i FC Barcelona til sommer, når hans kontrakt med den franske storklub udløber.

Det meddeler flere medier herunder The Guardian og Mundo Deportivo. Handlen er dog ikke bekræftet af hverken PSG eller FC Barcelona.

Rabiot har i de seneste sæsoner slået sit navn fast som en af Europas mest lovende midtbanespillere i den franske storklub, og har også været inde omkring det franske landshold, omend han skuffende blev vraget kort før VM.

Det har dog ikke forhindret, at hans navn i flere måneder har spøgt i FC Barcelona, og nu florerer der historier om, at hans mor, Veronique, som forhandler på vegne af sin søn, er nået frem til en aftale med Lionel Messis klub.

Hun skulle angiveligt have været i Barcelona i den forgangne uge for at forhandle en aftale på plads med klubben, som sikrer den franske knægt omkring 75 millioner kroner i såkaldt sign-on fee. En aftale, der i øvrigt har gjort PSG-ledelsen rasende.

Dermed ser det ud til, at muligheden for at vi får Christian Eriksen at se i den ikoniske Barca-trøje svinder ind.

Eriksen, som endnu ikke har skrevet under på den lukrative kontraktforlængelse, som Tottenham skulle have tilbudt ham, har ifølge B.T. Sports oplysninger været på blokken i FC Barcelona, men han skulle ikke længere være en topprioritet.