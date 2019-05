Christian Eriksen står foran karrierens mest interessante dage og uger.

Næste lørdag spiller han sit livs største kamp, når Champions League-finalen venter. Men tiden efter klodens største klubkamp kan blive lige så spændende.

Meget tyder på, at Eriksen i løbet af sommeren skifter Tottenham ud med kæmpeklubben Real Madrid.

Tirsdag erfarede den spanske journalist Jaime Astrain, at den danske landsholdsstjerne præsenteres i Real Madrid lige efter Champions League-finalen næste lørdag. Det gjorde journalisten i debatprogrammet El Chiringuito de Jugones på spansk tv.

Christian Eriksen selv har i denne omgang ikke sat ord på et muligt skifte til en af verdens absolut største klubber. Nu gør landstræner Åge Hareide det til gengæld.

»Michael Laudrup blev et ikon, efter han havde spillet for begge klubberne dernede (Real Madrid og FC Barcelona, red.). Christian er måske allerede et ikon. Det vil være god PR, men Tottenham er i Champions League-finalen. Det er Real Madrid ikke. De havde en middelmådig sæson,« siger Hareide til B.T. på spørgsmålet om, hvad det ville betyde for Eriksen, landsholdet og dansk fodbold, hvis en transfer går igennem.

Rygterne og historierne om et Eriksen-skifte til Real Madrid er bare taget til, siden Zinedine Zidane returnerede til kongeklubben tidligere på foråret. Klubben står efter en skuffende sæson over for en større udrensning, og det kan gøre plads til Christian Eriksen.

Midtbanestjernen, der blot har et år tilbage af sin kontrakt med Tottenham, har dog ikke vendt sin fremtid og et muligt skifte med Åge Hareide.

»Jeg har ikke snakket med ham om det. Som jeg oplever det, har de fleste spillere det godt, hvor de er. Det må vi bakke op om. Når det gælder klubskifter, kan der være nogle, der spørger mig. Men tager de afgørelserne selv, må de arbejde med det selv. Det skal jeg ikke blande mig i,« lyder det fra landstræneren.

Han kan se frem til at få Eriksen hjem i landsholdstruppen efter Champions League-finalen. Men bliver det så en Eriksen mættet af oplevelser og med tunge ben, der lander i den rød-hvide trup? Nej, siger Hareide.

»Han er en dreng, der elsker at spille fodbold. Han har spillet meget, men han bliver ligesom ikke træt. Han bliver ikke mentalt træt i hovedet. Det har imponeret mig. Lysten til at spille fodbold er der hele vejen,« understreger landstræneren.

»Jeg tror, det bliver godt for ham at spille (finalen, red.), og jeg håber selvfølgelig, at han vinder,« slutter Åge Hareide.