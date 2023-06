Simon Kjær har spillet 125 landskampe for Danmark, men aldrig har han været i Slovenien før nu, hvor EM-kvalifikationen folder sig ud.

Det fortalte landsholdsanføreren efter sejren over Nordirland fredag, og der er åbenbart flere af landsholdsprofilerne, for hvem det er første gang, at de besøger Slovenien.

»Jeg har heller ikke været i Slovenien før. Jeg har spillet mange af de samme landskampe som Simon,« siger Christian Eriksen og får hele salen til pressemødet før kampen til at grine.

»Men nej, jeg har heller ikke været i Slovenien før. Heller ikke med klubhold. Så jeg har ikke fået set så meget til Slovenien for at være helt ærlig.«

Det samme gør sig gældende for Pierre-Emile Højbjerg, fortalte Tottenham-spilleren kortfattet.

»Nej, det har jeg heller ikke.«

Selv om kendskabet til selve landet ikke er det helt store, ved Christian Eriksen godt, hvordan det fodboldmæssigt skal spænde af, så Danmark kan få succes i den vigtige kamp.

»Jeg synes, at i forhold til vores stil sammenlignet med de andre hold i gruppen kan vi godt lide at have bolden, og det bliver vores tilgang, at vi prøver at være på bolden og kontrollere kampen. Vi skal dog også kæmpe hårdt og have struktur i spillet. Vi har nogle ting, vi skal forbedre fra de tidligere kampe, men jeg er sikker på, at hvis vi kontrollerer kampen, så får vi en god kamp.«

Danmark møder Slovenien klokken 20.45 mandag.