Da Christian Eriksen skulle finde sig en klub for at sætte skub i karrieren igen, skrev han to ting med store bogstaver på sin blog.

De to ting var meget vigtige for den 29-årige dansker i jagten på at genfinde fordums storhed.

Ifølge B.T.s oplysninger var den første 'PREMIER LEAGUE.'

Og den næste var 'LONDON.'

Christian Eriksen spillede 305 kampe for Tottenham og fik banket bolden i kassen 69 gange. Foto: WILL OLIVER

For på trods af at den danske stjerne havde en ordentlig stak tilbud liggende på skrivebordet, var der klart en liga og en by, der trak mere end alt andet. Og det er der ikke noget at sige til.

Den engelske hovedstad har nemlig ageret kulisse for Christian Eriksens bedste år som fodboldspiller, da han tørnede ud for Tottenham. Her var han en af holdets allerstørste profiler gennem seks og et halvt år frem til januar 2020, og de gode minder fra byen har nu bragt ham tilbage og fået ham til at skrive under med Brentford for resten af sæsonen.

Fem Premier League-klubber forsøgte at sikre sig midtbanespillerens underskrift i løbet af januar. Klubber som Newcastle, West Ham, Aston Villa, Everton og Tottenham var blandt de nævnte i de engelske spalter, men det blev altså ikke en af dem, der skal hjælpe danskeren med at opfylde sin drøm om at blive udtaget til VM i Qatar sidst på året.

Christian Eriksen kunne også have valgt blandt destinationer i den mere eksotiske afdeling.

Et positivt svar på den ene henvendelse kunne have sendt den stille fynbo tættere på azurblåt hav og lyst sand på Copacabana og til den brasilianske liga, mens der også var bud fra USA efter Christian Eriksen.

Et helt tredje scenario kunne have sendt den tidligere Inter-spiller tættere på Qatar – altså rent geografisk – hvis han havde takket ja til et tilbud fra bejlere i Mellemøsten.

Danskeren tiltrak sig også interesse fra Tyskland og Danmark, og selvom et comeback til fædrelandet ikke blev Christian Eriksens valg i denne omgang, så får han en hverdag med kraftig dansk islæt.

Og det har ifølge det, som B.T. hører, også haft en stor påvirkning i forhold til valget om at skifte til Brentford.

I oprykkerklubben bliver Christian Eriksen holdkammerat med hele seks danskere, når han skal dele omklædningsrum med Jonas Lössl, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Mads Bech Sørensen, Mads Roerslev Rasmussen, Christian Nørgaard og Mathias Jensen.

Og så hjælper det selvfølgelig også med en dansk trænerduo i Thomas Frank og assistenttræner Brian Riemer, som Christian Eriksen kender rigtig godt.

Den 48-årige cheftræner stod nemlig i spidsen for den danske superstjerne, dengang han var en ung purk og spillede på Danmarks U17-landshold.

I dag er det dog et helt andet landshold, Christian Eriksen stræber efter at tørne ud for igen. Også her er der en kobling mellem Brenford og landsholdsfremtiden.

For det er en offentligt kendt hemmelighed, at Thomas Frank og landstræner Kasper Hjulmand kender hinanden yderst godt fra tiden i Lyngby, hvor de begge var trænere i 00erne.

Om Eriksens valg af Brentford er det rigtige i forhold til at genfinde sit niveau og komme til VM i Qatar, vil tiden vise.

Første pejlemærke får vi til marts, når Kasper Hjulmand udtager årets første landsholdstrup.