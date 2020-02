Der gik 71 minutter, før Inters nummer 24 blev skiftet ind på banen.

Forventningerne er store til Christian Eriksen i Milano-klubben, men ikke desto mindre var han ikke en del af de 11 foretrukne fra start hos Inter. Til gengæld gjorde han sig positivt bemærket kort efter, at han kom på banen.

Først da han på smuk vis sendte et kanonskud af et frispark afsted, der smadrede ind på sammenføjningen mellem Donnarummas stolpe og overligger.

Derudover var han med i en del opspil, ligesom han kunne have været målscorer sidst i kampen, da hans medspiller glemte at spille den på tværs til danskeren, der stod i en væsentligt bedre scoringsposition. I stedet for afsluttede Barella selv.

Eriksen kæmper om bolden med Bennacer fra AC Milan. Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Eriksen kæmper om bolden med Bennacer fra AC Milan. Foto: DANIELE MASCOLO

Det samme gjorde Romelu Lukaku i kampens overtid.

Bevares er det svært at bedømme Christian Eriksen på godt 20 minutters spilletid, men mon ikke Inter-fansene er begejstret for de glimt, som danskeren viste i kampen.

Eriksen erstattede chileneren Alexis Sanchez, da kampen stod 3-2 til Inter, mens Simon Kjær spillede hele kampen for AC Milan i midterforsvaret. Kjær så i øvrigt skidt ud ved Inters fjerde mål, hvor han blev overmatchet i en hovedstødsduel af Romelu Lukaku.

Kampen endte i øvrigt med en 4-2 sejr til Inter, som leverede comeback efter at have været bagud 2-0. Det betyder, at Inter nu ligger med lige mange point som Juventus i toppen af Serie A, men fører grundet en bedre målscore.