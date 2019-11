Tottenham vandt 3-2 over West Ham i den første kamp under manager José Mourinho.

Tottenham har været på alvorlig slingrekurs i den første del af Premier League-sæsonen, men lørdag kom der tre point på kontoen med en sjælden udesejr på 3-2 over West Ham.

Det skete i José Mourinhos debut som manager for London-klubben, efter at portugiseren onsdag afløste fyrede Mauricio Pochettino.

Sejren var Tottenhams første på udebane i den engelske liga siden 20. januar. Tottenham er nu oppe på 17 point og rykker op på sjettepladsen før de øvrige kampe lørdag. West Ham er på 16.-pladsen i den tætte række.

Christian Eriksen havde ikke den store andel i festen. Han fik ti minutter på banen og kom først ind, da kampen var så godt som afgjort.

I stedet havde Mourinho valgt Eric Dier, Harry Winks, Dele Alli, Lucas Moura, Harry Kane og Son Heung-min til holdets midtbane og offensiv fra start.

Sidstnævnte bragte Tottenham i front på lidt af en genialitet ti minutter før pausen. Sydkoreaneren snød West Ham-forsvareren Issa Diop med en hurtig finte og hamrede bolden fladt i nettet.

1-0 blev også til 2-0 før pausen. Liggende på sidelinjen fik Dele Alli sendt Son Heung-min afsted, og inde foran mål blev et fladt indlæg fra Son skovlet i nettet af Lucas Moura.

Mourinhos tropper havde styr på det, og hvis der var nogen tvivl om udfaldet, forsvandt den kort inde i anden halvleg.

Anfører Harry Kane satte panden på et indlæg fra Serge Aurier, der var løbet med frem fra sin position på højre back.

Med lidt mere præcision var Lucas Moura blevet dobbelt målscorer, men han sendte en skævert forbi mål på en stor chance.

I stedet reducerede Michail Antonio med et hårdt spark i det 73. minut, før Eriksen kom på banen og var med til at køre sejren hjem.

Declan Rice reducerede yderligere med to minutter tilbage af den ordinære spilletid, men målet blev hurtigt annulleret af videosystemet VAR for offside.

Det var der ikke, da Angelo Ogbonna scorede kort før tid, men det var for sent til at lave et comeback.

