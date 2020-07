Christian Eriksen er i øjeblikket hensat til bænken i Inter, hvor det slet ikke kører for danskeren. En magtkamp og svingende præstationer ligger bag.

Da Eriksen skiftede til den italienske storklub i januar, havde han næppe regnet med, at han skulle bruge det meste af sin tid på bænken. Eriksen er siden sit gennembrud for 10 år siden kun blevet bedre og bedre for landshold, Ajax og senest Tottenham.

Men det er ændret nu.

Inter-træner Antonio Conte kigger ikke danskerens vej, der senest mandag aften måtte nøjes med sølle seks minutter på banen i 3-1-sejren over Inter. Endnu har han sine første 90 minutter til gode under Conte.



Den italienske journalist Simone Rovera følger Serie A tæt for blandt andet mediet Tuttosport, og han fortæller, at Eriksen slet og ret bliver brugt som brik i en magtkamp mellem træner Antonio Conte og klubbens direktør, Giuseppe Marotta.



Men danskeren har heller ikke grebet chancen.

»Conte kæmper en intern magtkamp med Giuseppe Marotta. Det er lidt en offentlig hemmelighed, at Conte ikke ville have Eriksen i transfervinduet i januar. Han ville have en mere fysisk spiller som Arturo Vidal.«

»Conte mente, at Eriksen skulle bruge for meget tid til at passe ind i systemet, og så var han ikke vant til at bruge en 10'er som Eriksen. Jeg tror, at Antonio Conte sender et klart budskab til ledelsen. Det budskab er, at han har andre, han kan bruge bedre og bruge mere end Eriksen,« siger Rovera til B.T og fortsætter:

»Det spiller også med i billedet, at Eriksen ikke har givet de rigtige svar, når han har været på banen. Han giver simpelthen ikke nok af sig selv lige nu. Conte taler pænt om Eriksen foran kameraet, men når du sidder på bænken og kun kommer ind til allersidst, er der et problem.«

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Alligevel tror Rovera, at Eriksen stadig kan vende skuden.

»Jeg er sikker på, at Eriksen får sin chance. Og jeg tror også, han får succes. Det har historisk set altid været svært at tilpasse sig italiensk fodbold udefra, fordi trænerne kræver meget mere defensivt af sine spillere. Han er også kommet på et utaknemmeligt tidspunkt, hvor alle troede, han kunne komme som en frelser og være nøglen til at vinde mesterskabet.«



B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, mener da heller ikke, at Eriksen skal miste tålmodigheden og begynde at kigge mod nye græsgange.

Fodboldredaktøren efterlyser, at Eriksen træder i karakter og viser, hvorfor han i en årrække har været Danmarks bedste fodboldspiller.

»Han skal finde sin indre arbejdsmand frem, og så skal han skyde al stolthed fra sig og bare underkaste sig Antonio Conte. Eriksen skal glemme alt om sin personlige stil og blive en del af Inters. Så kan resten komme,« siger Wikkelsø og tilføjer:



»Han skal give det et halvt år endnu, hvor han giver sig fuldt ud for Inter og ikke mindst sørger for at spille sig tungt ind i startopstillingen. For noget tyder på, at det ikke bliver nemmere, hvis Antonio Conte bliver ved med at få lov til at hente dygtige spillere som senest Achraf Hakimi i Dortmund. Eriksen er under stort pres, men det er på tide, at han træder op og viser, at han er den store spiller, som mange har udråbt ham til.«

B.T har forgæves forsøgt at få landstræner Kasper Hjulmands vurdering af Christian Eriksens situation.