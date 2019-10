Christian Eriksen er atter på træningsbanen for Tottenham og i spil til CL-kamp efter en kort skadespause.

Den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen var mandag tilbage på træningsbanen for Tottenham for første gang siden landskampen mod Luxembourg i tirsdags.

I den kamp måtte Eriksen lade sig udskifte i pausen med et trælår, som siden har holdt ham fra træningsbanen i det engelske.

Mandag var han dog atter på græs med holdkammeraterne i Tottenham og så ud til at være helt fit igen at dømme ud fra billederne fra træningen.

Det betyder også, at Eriksen er udtaget til truppen, som tirsdag møder Røde Stjerne i gruppespillet i Champions League.

London-holdet er hårdt presset i gruppen efter 2-7-afklapsningen af Bayern München i seneste runde.

Tottenham har blot et enkelt point efter to kampe og har hårdt brug for en sejr mod Røde Stjerne.

Mauricio Pochettinos tropper har været skidt spillende på det seneste, og topscorer Harry Kane håber, at holdet kan stå sammen og spille sig ud af problemerne.

- Vi ved, hvor meget det kræver at spille sig videre fra gruppen i Champions League. Vi er nødt til at kæmpe for det og tro på det sammen, siger han ifølge klubbens twitterkonto.

Kampen spilles tirsdag klokken 21.

/ritzau/