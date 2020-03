Christian Eriksen er ikke længere i det nordlige Italien, som er voldsomt hærget af coronavirussen.

B.T. har fået bekræftet, at den danske landsholdsstjerne mandag ligesom resten af truppen i Inter sluttede sin isolationstræning, og onsdag tog han så hjem til Danmark for at være sammen med sin kæreste Sabrina og sønnen Alfred.

Som resten af truppen i den italienske storklub var han (umiddelbart) ikke smittet med coronavirus, men ikke desto mindre skal Christian Eriksen, som alle nyankomne personer fra udlandet, i 14 dages karantæne i Danmark.

Det er anden gang, at Eriksen ryger i corona-karantæne, for ligesom de andre Inter-profiler prøvede han det første gang efter klubbens kamp mod Juventus 8. marts, som er senest, holdet spillede.

Siden blev Juventus' Daniele Rugani testet positiv for coronavirus – som den første spiller i Serie A.

Den nye omgang med karantæne betyder, at danskeren hverken må handle, løbe sig en tur i det fri eller bare bevæge sig uden for sin nye bopæl i Hunderup-kvarteret i Odense, hvor har for under et år siden købte en stor villa for et tocifret millionbeløb.

Den 348 kvadratmeter store rødstensvilla har masser af plads, og skulle Eriksen ikke eje et løbebånd eller blive træt af sin græsplæne, kan han passende træne på trapperne i den tre etager store ejendom.

Allerede inden Eriksen tog turen til Danmark, var han altså i gang med den individuelle træning, og søndag dukkede han pludselig op i komikeren Melvin Kakoozas program 'corona-fitness' på Instagram.

Her fik Christian Eriksen – uden at anstrenge sig for meget og til manges morskab – fra sit nye opholdssted i Milano kopieret de træningsøvelser, komikeren lavede.

Tidligere i denne måned blev Christian Eriksen nemlig tvunget til at flytte, da coronavirussen fik lukket det hotel, som han havde boet på, siden han i januar ankom til Milano.

Inter fandt dog hurtigt en anden midlertidig bolig i Appiano Gentile nord for Milano til det danske nyindkøb, og her har han befundet sig lige indtil onsdag, hvor han fik mulighed for at rejse hjem til Fyn.

Ifølge B.T.s oplysninger har Christian Eriksen endnu ikke fået at vide, hvornår han skal returnere til Milano, sålænge det er uklart, hvornår og om Serie A-sæsonen bliver genoptaget.