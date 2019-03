Christian Eriksen følte, at Tottenham var under et stort Dortmund-pres i tirsdagens CL-ottendedelsfinale.

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen er glad for, at Tottenham tirsdag aften slap ud af Borussia Dortmunds indledende pres, da Eriksen sammen med Tottenham vandt 1-0 over Dortmund og dermed ekspederede tyskerne ud af Champions League.

»Først og fremmest er jeg meget lettet efter vores første halvleg. Vi kan være taknemmelige for at have Hugo (Lloris, red.) på kassen, han holdt os inde i det,« siger Christian Eriksen til TV3+.

Tottenham havde et forspring på 3-0 fra den første kamp, men var det ikke for den franske målmand, havde Dortmund skabt fornyet spænding før pausen i tirsdagens kamp.

Tre minutter inde i anden halvleg blev spændingen endegyldigt punkteret, da Harry Kane scorede for englænderne.

»De døde lidt efter vores mål,« siger Eriksen og fortæller også, at det ikke var meningen, at Dortmund skulle have så meget initiativ inden Harry Kanes scoring:

»Vores intention var at angribe, men vi sparkede lidt for mange bolde væk og stod meget dybt i forhold til, hvad vi havde regnet med,« siger Eriksen.

I Premier League har Tottenham i de seneste uger spillet sig ud af mesterskabskampen, og derfor var avancementet i Champions League en kærkommen succesoplevelse.

»Det er rigtig stort. For mange af os spillere, hvis ikke alle sammen, er det første gang, at vi er kommet så langt. Det giver også et kæmpe boost til klubben,« siger Eriksen.

Også Dortmund har haft det svært i ligasammenhæng i de seneste uger. Selv om tirsdagen bød på endnu et nederlag, ser Thomas Delaney positive tendenser i Dortmunds spil.

»Det er selvforskyldt, at vi tabte det hele på bordet i den første kamp.«

»I dag viste vi noget af det, som vi har manglet på det sidste. Vores genpres fungerede, og vi var aggressive. Det er sådan, vi gerne vil spille angrebsfodbold. Det er det, der skal bringe os tilbage på sporet igen,« siger Delaney til TV3+.

Det nager ham stadigvæk, at holdet i slutfasen af den første kamp gik fra 0-1 til 0-3.

»Vi har et ungt hold med mange dygtige spillere, og jeg kan love, at mange af dem står i Champions League-finalen en dag.«

»Det var dyre lærepenge, men næste år sker det i hvert fald ikke på samme måde, at vi taber det hele i den første kamp i knockoutfasen,« siger Delaney.

/ritzau/