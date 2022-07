Lyt til artiklen

Christian Eriksen blev for to uger siden officielt ny spiller i Manchester United, men det er først inden for de seneste dage, at han for alvor er blevet en del af holdet.

Den danske landsholdsspiller var nemlig ikke med på den første træningslejr til Thailand og Australien, ligesom stjernen over dem alle Cristiano Ronaldo i øvrigt heller ikke var.

Men det var som bekendt af helt andre årsager, fordi portugiseren vil væk fra klubben. Han var heller ikke med i flyveren til det norske.

Det modsatte er gældende for Christian Eriksen, og han ventes at få sin uofficielle debut for åbne døre, når Manchester United lørdag spiller en træningskamp mod Daniel Wass' Atletico Madrid i Oslo.

Christian Eriksen er ankommet til Norge. Foto: Stian Lysberg Solum Vis mere Christian Eriksen er ankommet til Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Fredag ankom storholdet fra England til Norge, og fotograferne - og medarbejderne i lufthavnen – stod klar og var ivrige efter at få et billede af Christian Eriksen.

Danskeren har faktisk allerede spillet en enkelt kamp for sin nye klub, da han tidligere på ugen var en del af et reservespækket United-mandskab, der bag lukkede døre vandt med 4-1 Wrexham.

Her scorede Christian Eriksen en enkelt basse på frispark.

Lørdag får han muligheden på ny.