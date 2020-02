Christian Eriksen er endelig med fra start igen, når den italienske storklub tørner sammen med Ludogorets i Europa League.

Det er blot anden gang på seks kampe, at det er lykkes for Christian Eriksen at finde vej til startopstillingen.

Siden 2. februar mod Udinese har Eriksen startet på bænken i samtlige opgør for Inter - indtil i aften.

Antonio Conta, Inter manager, har tidligere sagt, at Eriksens plads på bænken har været som konsekvens af, at danskerens form ikke har været god nok til at være blandt de startende.

| FORMAZIONE#LudogoretsInter: ecco gli di partenza scelti da Antonio Conte! #UEL #FORZAINTER pic.twitter.com/ZAOvT1YvdC — Inter (@Inter) February 20, 2020

9. februar var Eriksen ved at sparke sig direkte ind i hjerterne på sine nye tilskuere, da han var milimeter fra at lave et vanvittigt frisparksmål.

Det kan du se her.

Det skete i Malino-derbyet, som blev vundet 4-2 af Inter.

»Så rammer jeg den lige, som den skal – og så alligevel ikke for den gik ikke ind, men det er i hvert fald en, jeg både kommer til at drømme og have mareridt om, fordi den ikke gik ind,« sagde Christian Eriksen om frisparket til TV 2 Sport.

Inter har da også kastet store summer efter Eriksen, som de har givet en monsterkontrakt.

B.T. har tidligere mødt en af de førende transferjournalister i Italien, Sky Sports Matteo Barzaghi, der har fortalt følgende om danskerens kontrakt.

»Han bliver lønførende i Inter, og alt om den del er på plads. Lige bag ham kommer Romelu Lukaku, som får 7,5 millioner euro om året. Eriksen kommer til at få 10 millioner euro (ca. 75 mio. kr.) om året. Han bliver ikke den bedst betalte i Serie A, for det er Cristiano Ronaldo, men i Inter er der ingen, der slår Eriksen,« sagde Matteo Barzaghi og fortsatte:

»Inter mener ikke, at han er dyr, for hvis ikke han havde haft kontraktudløb med Tottenham til sommer, havde han kostet meget mere.«